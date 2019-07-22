Политолог оценил слова Турчинова об «уютном рабстве»

Москва, 22 июля. Политолог Иван Мезюхо назвал реакцию экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова на итоги выборов в Верховную раду типичной для представителя уходящей политической элиты.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал «рабами» украинцев, которые на выборах в Раду проголосовали за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его мнению, украинцы готовы обменять свободу «на сытое и уютное рабство».

Мезюхо в интервью RT выразил мнение, что заявление Турчинова является типичной реакцией «представителя уходящей политической элиты на Украине», которая не может смириться с произошедшими в стране изменениями.

«Турчинов осознает, какие действия старой власти спровоцировали недовольство граждан страны, тем не менее он вновь крутит шарманку о якобы каких-то пророссийских проектах», — отметил политолог.

По мнению Мезюхо, успех партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» объясняется тем, что «украинское общество устало от партии войны и желает мирного урегулировании ситуации на востоке страны». Политолог подчеркнул, что большинство украинцев не принимают русофобской политики бывших украинских властей.

В минувшее воскресенье на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, в парламент прошла партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (возглавляет экс-президент Петр Порошенко), «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

Партия Турчинова «Народный фронт» имеет крайне низкий рейтинг (менее 1%), поэтому даже не стала участвовать в предвыборной гонке. Напомним, с февраля по июнь 2014 года Турчинов занимал пост и.о. президента Украины. Именно он отдал приказ о начале военной операции против жителей Донбасса, развязав гражданскую войну на Украине.

Отметим, неделей ранее Турчинов пригрозил уничтожить за несколько минут Крымский мост крылатыми ракетами «Нептун», сообщала «Газета.ру».

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич после этих слов усомнился в психическом здоровье бывшего секретаря СНБО. По его мнению, «надо быть совсем больным на голову человеком, чтобы заявить подобное».