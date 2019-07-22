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Россия

Медведев уволил замглавы Ростуризма

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Медведев уволил замглавы Ростуризма

Москва, 22 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился освободить заместителя главы Ростуризма Николая Королева от занимаемой должности.

«Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что Королев начинал свою карьеру в правительстве Читинской области. В 2008 году он стал главой отдела формирования государственной политики Минспорта. В 2012 году возглавил отдел туризма министерства культуры, где проработал ровно год. Еще год Королев занимал должность заместителя директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры, пока в апреле 2014 года не был назначен заместителем главы Ростуризма.

Чиновник окончил Читинский госуниверситет по специальности государственное и муниципальное управление. Владеет китайским языком.

 

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