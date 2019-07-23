Пасечники назвали причины массовой гибели пчел на территории России

Российские пчеловоды готовят жалобу в Генпрокуратуру в связи с массовой гибелью пчел в стране и просят вернуть Россельхознадзору право на контроль производства и оборота пестицидов. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пчеловоды также обратились в Государственную думу РФ с предложениями доработать региональные законы о пчеловодстве и внести изменения в федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Что происходит с пчелами, кого обвиняют сами пчеловоды и чем здесь могут помочь депутаты — в материале ФАН.

Башкирия планировала направить на развитие пчеловодства более 1 млрд рублей, но в эти месяцы уже в семи районах идет массовый падеж пчел. Насекомые вымирают не у отдельных нерадивых и неопытных пчеловодов: мор охватил целые районы и деревни. Ущерб пока что не готово подсчитывать даже само сообщество.

«Смотрите, какая здесь смета, — рассказывает ФАН председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан. — Примерно 10 000 рублей стоит одна семья пчел, а у пчеловода может быть до 1500 семей. Для многих деревень нашего края и соседей это, как говорили, градообразующая профессия, особенно для пенсионеров, которым проще всего поставить улей на 5-20 семей. Многие пчеловоды по своим причинам не регистрируют пасеки или в документах в 10 раз занижают количество пчелосемей. Вообще статистика по пчелам в России неточная, занижена в 2 раза, и это минимум. Поэтому и точных данных по ущербу у нас пока нет».

Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края называет несколько причин массовой гибели пчел в этом году (по некоторым оценкам в СМИ, уже погибло около 60% полезных насекомых).

Во-первых, по словам Сергея Тастана, примерно 40% пчеловодов в России не зарегистрированы: фермеры даже не успели предупредить их перед тем, как обработать свои поля. Но «пчелы-нелегалы» для огромных территорий России не новость, их разводили всегда. Однако массовая гибель случилась именно в этом году.

«Похоже, что была на всю Россию завезена партия пестицидов, которые не соответствуют классу опасности для пчел, — говорит эксперт ФАН. — Если столько пчел массово гибнет после того, как пасется на обработанных полях, то явно там применялись пестициды класса 1 — это высокоопасный для пчелы состав».

Основные мировые производители пестицидов для обработки хорошо известны: Syngenta, Bayer, Monsanto, используют их и в России, но к катастрофам подобного размаха это ранее не приводило. Пчеловоды намерены обратиться в Генпрокуратуру и Следственный Комитет РФ, чтобы компетентные органы сделали тесты завезенных партий.

Бухенвальд для пчел

По мнению собеседника ФАН, усугубило положение и то, что в этом году фермеры несколько раз обработали посевы от капустной моли. Обычно это делается дважды в год: осенью во время агротехнической обработки почвы и весной, как только на листе появляется вредитель. Для пчелы в это время никакой опасности нет — фермеры обрабатывают только лист, а насекомое на такое растение не летит.

В этом году в Сибири и на юге России наблюдают массовый рост капустной моли. Агрономы яростно избавляются от нее и восьмой раз за год опыляют химикатами уже не только лист, но и цветок. Пчеловоды, которых предупредили заранее, не выпускают своих пчел и буквально запирают их в ульях, пока фермеры распыляют ядохимикаты.

Сергей Тастан показывает на своем смартфоне видео от алтайских коллег: пчеловоды демонстрируют погибший улей, где пчелы перегрелись на летней жаре.

«И таких видео десятки каждый день шлют. Люди плачут прямо на видео, для них же это вся жизнь, — в сердцах говорит он. — А тех пчел, которые выжили, мы во время зимовки потеряем».

Специалисты считают, что если пестициды с полей попадут в воск и мед, то зимой ульи превратятся в «Бухенвальд для пчел».

«Если опасный пестицид был на растении, пчела перенесет его в свой дом, — рассказывает Тастан. — И теперь представьте, что вы каждый день у себя распыляете немного дихлофоса или добавляете его в борщ семье. Довольно скоро вы точно заболеете. Пчелы же будут жить внутри отравленного домика восемь месяцев, и это превратит улей в настоящий концлагерь с газовой камерой — мы это именно так видим».

В «пчелиной катастрофе» есть и менее пострадавшие — это в том числе те пчеловоды, которые выпускали своих насекомых на отвлекающие медосборы.

«Это прописано в инструкции и действительно работает, — комментирует Сергей Тастан. — Фермер заранее высадил медосбор с промежуточной культурой чуть дальше от основного поля, предупредил пчеловода, тот перевез пчел поближе к этому месту и выпустил туда. Все довольны — фермеры с урожаем, пчеловод с медом, пчела не погибла. Но не все этими инструкциями пользуются. Фермеры не предупреждают людей, не выполняют требования действующих нормативно-правовых актов».

По мнению экспертов сообщества пчеловодов, в законодательстве относительно пчеловодства царит хаос. Сергей Тастан рассказывает, как специалисты пробовали соотнести все существующие нормы и обнаружили сплошные противоречия между ними.

«В одних указано, что распылять средства можно в 300 м от населенного пункта, в другом указывается 5 км, в третьем — 7 км. Какое из ограничений брать? Понятно, что фермер действует так, как ему удобнее. Поэтому должен быть единый стандарт для всех ведомств», — говорит эксперт ФАН.

Пчелиная реформа

Алтайские пчеловоды просят депутатов внести дополнения в региональные законы, но похоже, эти изменения потребуются и в других регионах, считает депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев.

«У нас есть два ведущих субъекта, которые борются за лучшее качество меда — это Алтайский край и Башкирия, но беда сейчас по всей России. Беда общая, и ее надо решать», — говорит Иван Сухарев.

Он рассказал, с какими просьбами обращается к парламентариям сообщество пчеловодов. Специалисты просят дополнить региональный закон Алтайского края о пчеловодстве и установить радиус применения средств химизации 1 класса опасности в радиусе 8 км от населенного пункта. Кроме того, они предлагают законодательно ужесточить необходимость на период массовых обработок полей создавать специальную кормовую базу с посевами отвлекающих медоносных культур для пчел.

Еще одно требование российских пчеловодов — доработать ФЗ №109 «О безопасном обращении с пестицидами и ядохимикатами». Инструкция по профилактике отравления пчел пестицидами в нем не редактировалась с 1989 года, а правила по хранению, применению и транспортировке пестицидов — с 1999 года.

В идеале российские пчеловоды хотели бы вовсе запретить импорт и применение глифосата и неоктиноидов в России, профинансировать лабораторный комплекс Россельхознадзора, Роспотребнадзора и региональных лабораторий, а контроль и надзор за пестицидами вернуть Россельхознадзору.

В 2011 году эти полномочия перешли к Минэкономразвития — это ведомство пчеловоды сегодня обвиняют в массовой гибели пчел из-за бесконтрольного применения пестицидов. Добавим, что в ведомстве назвали выводы Россельхознадзора о массовой гибели пчел в регионах «однобокими и преждевременными».

«Проблема с использованием пестицидов и агрохимикатов заключается в «отсутствии необходимого урегулирования вопросов применения пестицидов, — сказано в пресс-релизе ведомства на эту тему. — Для защиты пчел от пестицидов нужен сбор информации с предприятий, применяющих пестициды. По поручению президента началась разработка регуляторной гильотины, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования».

«Мы считаем, что помимо доработки субъектовых законов надо принять федеральный закон о пчеловодстве, — заявил Иван Сухарев в разговоре с ФАН. — Подобный закон ранее предлагал и наш коллега по КПРФ Геннадий Зюганов, а мы разработали и внесли еще более продуманный законопроект. Мы в нем прописали все: мониторинг и поддержку пчеловодства, государственное регулирование, гарантии прав пчеловодов, учет пчелиных семей, правила размещения и устройства пасек, требования безопасности размещения и перевозки и все остальное. Тогда Минэкономразвития нас не поддержал — считалось, что все нужное регулируется региональными актами. Но сейчас нам кажется, что пришло время снова его доработать и внести».

В пояснительной записке к закону (документ есть в распоряжении ФАН) авторы напоминают о том, что отрасль пчеловодства «обеспечивает трудозанятость и самообеспечение миллионов сельских жителей, которые могут представлять собой малый и средний бизнес в структуре многоуровневой сельскохозяйственной кооперации».

Проект федерального закона предлагает установить взаимоотношения пчеловодов, растениеводов и всех заинтересованных и создать меры по охране медоносных пчел и источников их кормовой базы.

«Это связано с тем, что с каждым годом количество медоносных пчел сокращается, что отрицательно влияет на существование и воспроизводство объектов растительного и животного мира, на эффективность отраслей сельского хозяйства и самодостаточность сельских жителей России», — говорится в тексте.

Как узнало ФАН, в ближайшее время депутаты направят запросы на расследование действия пестицидов в Генпрокуратуру, обращение о возвращении полномочий Россельхознадзору на имя вице-премьера Алексея Гордеева и еще раз внесут на рассмотрение проект федерального закона «О пчеловодстве».