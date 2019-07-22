Итальянский турист наел в испанском ресторане на шесть лет тюрьмы

Мадрид, 22 июля. Туристу из Италии грозят шесть лет тюрьмы за неоплаченный ужин в одном из ресторанов Испании.

Инцидент произошел на испанской Форментере (Балеарские острова). Итальянец пришел в ресторан и стал заказывать самые дорогие блюда из морепродуктов, которые были в меню. Как пишет газета El Mundo, своим поведением он сразу вызвал подозрения у персонала.

Ужин туриста длился несколько часов. За это время гость из Италии успел попробовать устрицы, пасту с омарами, морепродукты во фритюре, которые с удовольствием запил несколькими бутылками вина.

К концу вечера счет посетителя составил более 400 евро. Тогда же все опасения сотрудников ресторана и сбылись: итальянец объявил себя неплатежеспособным. Долго возиться в заведении с ним не стали и сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов — патруль Гражданской гвардии.

«Он думал, что ему позволят уйти, чтобы избежать скандала, но он ошибся с заведением», — попытался объяснить поведение итальянца местный мировой судья и ресторатор Жуан Йерн.

Следствие установило, что неплатежеспособный турист — неплательщик-рецидивист. Мужчина неоднократно ужинал в ресторанах за счет заведения.

Однако на этот раз он допустил серьезный прокол. Дело в том, что в Испании вступила в силу новая редакция уголовного кодекса, по которой незначительным правонарушением признается мошенничество, ущерб от которого не превышает 400 евро. Преступнику в этом случае грозили бы один-три месяца тюрьмы.

Стоимость ужина превысила установленный лимит, что увеличило его потенциальный срок в тюрьме от полугода до трех лет. По мнению Йерна, нарушитель просто не рассчитал общую стоимость и заказал лишнюю порцию. Правоохранительные органы намерены рассмотреть этот случай как мошенничество с отягчающими обстоятельствами, за которое и вовсе полагается срок до шести лет лишения свободы.

Суд удостоверил неплатежеспособность задержанного итальянцы, и он был освобожден из-под стражи, однако обвинения ему все же были предъявлены.