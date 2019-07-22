Сирия новости 22 июля 22.30: два боевика ИГ* арестованы в Алеппо, семь мирных жителей погибли из-за атаки джихадистов в Хаме

Сирия, 22 июля. Два боевика ИГ1* были арестованы курдской военной полицией в Алеппо, семь мирных жителей погибли из-за атаки джихадистов в Хаме. На севере Ирака турецкая армия уничтожила 11 укрытия радикалов РПК. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали на юге Идлиба расположения джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов в Хаме в ответ на нападение на мирный город.

«Исламское государство1»: потеряло двух боевиков в Дейр-эз-Зоре и Алеппо в ходе рейдов SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла в Хаме мирное поселение - есть жертвы среди мирных жителей.

Курды: потеряли в Ираке восемь ополченцев, в Алеппо и Дейр-эз-Зоре задержали боевиков ИГ.

ВС Турции: на севере Ирака ликвидировали 11 укрытий радикалов группировки «Рабочая партия Курдистана», размещают дополнительные лагеря для беженцев в Идлибе.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Step News Agency сообщило, что в районах Алеппо Джамилия и Хамдания пострадало несколько человек, когда туда упало несколько снарядов гранатомета. Пока не известно на какой группировке боевиков лежит ответственность за обстрел. Согласно информации местного источника в сети Twitter Rana Alasad боевики обстреляли площадь Гамаля Абделя Насера в Алеппо из гранатомета. Сведения о жертвах среди мирного населения пока не поступали.

В городе Манбидж курдская военная полиция арестовала двух боевиков ИГИЛ1: Мохаммеда Шакера Аль-Хаваша и Ахмад Аль-Хаваша, как сообщает канала Rojava Network.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает курдский новостной портал Rojava Network, в ходе рейда «Демократических сил Сирии» (SDF) в поселке Бурма были арестованы двое местных жителей, подозревающихся в пособничеству боевикам «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. Рейды в провинции продолжаются

Согласно сообщению канала Euphrates Post, перекрытые вчера Сирийский арабской армией (САА) гуманитарные «коридоры» связывающие зоны контроля правительственных сил с зонами курдской оккупации на востоке провинции снова открыты.

В городе Аль-Багуз на противопехотной мине подорвалась женщина, как сообщает местный источник в сети Twitter Rana Alasad.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили повторный вылет к расположениям радикалов в районе поселка Хиш и нанесли точечные удары по опорным пунктам и складам боеприпасов, как сообщает новостной канал Baladi News. Информации о потерях среди радикалов пока не поступало. Источник также передал, что в районе города Кафр-Рума с военных вертолетов были сброшены бомбы на укрытия «Тахрир аш-Шам».

Турецкая комиссия по оказанию чрезвычайной помощи создала новый лагерь для перемещенных лиц в Идлибе, как передал Masar Press Net. Напомним, что в это же время Турция со своей стороны депортирует обратно сирийских беженцев из Стамбула, ужесточая миграционную политику. По данным СМИ, в Стамбуле живет более 500 тыс. беженцев из Сирии. Согласно исследованию, опубликованному в начале июля, доля турок, недовольных проживанием сирийцев в стране, увеличилась, теперь их больше половины – 67% из всех опрошенных.

Провинция Хама

Согласно данным новостного агентства SANA, в результате обстрела города Скальбия погибло семь мирных жителя, двое из них – дети. Корреспондент SANA в Хаме передает, что террористы, укрывающиеся в провинции, выпустили несколько ракет в сторону жилых кварталов Скальбии. Отряды САА, дислоцированные в районе города и поблизости, отреагировали на нападение и уничтожили несколько ракетных установок радикалов в районе города Хубейт и Кафр-Зета. Ряд боевиков были ликвидированы.

ВВС Сирии нанесли удары по укрытиям радикалов в районе деревни Аль-Латамина, как сообщает новостное агентства Baladi News.

Ирак

Турецкая армия продолжила наносить авиаудары на севере Ирака по опорным пунктам радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Сегодня в ходе авианалета ВВС Турции ликвидировали 8 бойцов РПК в регионе Авашин-Басьян, как сообщает новостное агентство Anadolu Agency.

Источник также передает, что отряд турецкий спецназа обнаружил обнаружил 11 укрытий курдских радикалов, уничтожив их вместе с оружием и боеприпасами. Крупное укрытие с наибольшим арсеналом туркам удалось обнаружить после допроса захваченного ими курдского бойца. Турецкая армия проводит антитеррористические рейды в Ираке с конца мая этого года в рамках операций «Коготь – 1» и «Коготь – 2». Против курдов задействованы артиллерия, боевые вертолеты и беспилотники.

1 Организация запрещена на территории РФ.