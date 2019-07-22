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Волкер назвал украинские выборы «мощным голосованием за реформы»

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Волкер назвал украинские выборы «мощным голосованием за реформы»

Вашингтон, 22 июля. Состоявшиеся на Украине парламентские выборы свидетельствуют о существующем в украинском обществе запросе на реформы. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Поздравляю народ Украины – мощное голосование за реформу! Жду встреч на этой неделе на Украине», — пишет он в Twitter.

Отметим, что аналогичной точки зрения придерживается министерство иностранных дел России, которое назвало прошедшие в соседней стране выборы «голосованием надежды». В МИД РФ выразили надежду, что новый состав парламента «мудро использует в мирных целях» кредит доверия от украинского народа.

Напомним, что накануне на Украине состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 24 партии и свыше 3,2 тыс. кандидатов. После подсчета 46% бюллетеней можно констатировать убедительную победу партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, которая заняла 130 мест по партийным спискам и еще 106 по мажоритарным округам. Таким образом, президентская партия может получить простое большинство в украинском парламенте и самостоятельно сформировать кабинет министров.

Представители ОБСЕ в целом остались довольны выборами, однако российские наблюдатели на выборы допущены не были, как и весной этого года, когда украинцы выбирали президента. Кроме того, во время парламентских выборов не работали избирательные участки на территории украинских диппредставительств в России. Таким образом, находящиеся в РФ украинцы были лишены возможности реализовать свой гражданский долг.

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