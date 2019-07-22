Жители 43-го округа подтверждают, что не оставляли своих подписей за Соболь

Не допущенная к выборам в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь решила доказать реальность части подписей, собранных в ее поддержку. Как сообщили Федеральному агентству новостей местные жители 43-го округа (Арбат, Хамовники, Пресня), активисты одиозного блогера Алексея Навального ходят по квартирам подписавшихся и собирают заявления о реальности оставленных им подписей. Это вызвало недовольство людей, которые отмечают, что никаких автографов не оставляли.

Между тем очевидно, что новая идея Любови Соболь о «реанимации» своей подписной кампании обречена на провал. Достоверно известно, что если не все подписи за Любовь Соболь, то по меньшей мере значительная их часть является подделкой. Так, из 725 забракованных подписей 268 человек были записаны с несуществующими паспортными данными.

Также некоторые поддержавшие кандидата москвичи проживали в другом округе, а именно в 5-м. А четыре якобы подписавшихся недавно умерли, что объясняется использованием устаревших баз при фальсификации подписей. Кроме того, имели место и другие нарушения, которые позволили почерковедам сделать вывод о сфабрикованности подписей.

Напомним, после недопуска к выборам 57 независимых кандидатов из-за множества нарушений и подделок подписей в Москве несколько дней подряд проходили несогласованные митинги на Трубной площади, однако позже москвичи потеряли к ним интерес.

О своем несогласии с решением Мосгоризбиркома заявила и Любовь Соболь, ранее также уличенная в фальсификации подписей.

В надежде повлиять на решение МГИК Соболь объявила голодовку. Тем не менее она уже была замечена в нарушении своей акции протеста. В частности, в Сети появился ролик, в котором курьер привозит еду в Центр сбора подписей, где голодает Соболь. Доставщик обмолвился, что заказчиком является некая Любовь.