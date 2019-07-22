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Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

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Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Вашингтон, 22 июля. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», — заявил Помпео на встрече с американскими ветеранами во Флориде.

Между СССР и США было подписано соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности (ДРСМД) в 1987 году. Стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва в течение полугода не выполнит свои обязательства по нему. Процедура началась 2 февраля, отведенный на нее срок истекает 2 августа.

Москва отрицает обвинения Вашингтона. Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, который приостанавливает выполнение страной договора до устранения США допущенных ими нарушений, а 3 июля глава государства подписал соответствующий закон, передавал RT.

На данный момент единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений остается СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Действие договора заканчивается в 2021 году, США неоднократно указывали, что могут отказаться от продления соглашения.

Неделей ранее представители США заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем, передавала «Газета.ру». Также источники рассказали, что американская сторона не планирует менять политику по договору ДРСМД.

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