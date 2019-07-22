Россияне вошли в топ-10 самых активных путешественников за рубеж

Москва, 22 июля. Россия вошла в топ-10 стран по числу туристов, выезжающих за рубеж, свидетельствуют данные рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index: Origins.

Россияне заняли девятое место. По оценкам экспертов, в прошлом году за рубеж, в частности в страны СНГ, выехали более 40 миллионов туристорв из России. Чаще всего россияне отдыхают в турецкой Анталье, а также Паттайе и Пхукете в Таиланде.

«Согласно опубликованным сегодня данным, Россия заняла девятое место в рейтинге, — подтвердили в пресс-службе международной платежной системы Mastercard. — Лидерство удерживают США и Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе».

Эксперты для составления рейтинга провели анализ 200 городов, задействовав исследования третьих сторон о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств в 2018 году. Mastercard Global Destination Cities Index: Origins дает прогнозы о росте количества гостей и объема пассажиропотока. Самые популярные направления выявляются путем суммирования всех прибывших путешественников из-за рубежа.

Ранее в понедельник стало известно, что более 500 российских туристов в Анталье не могут вернуться на родину. Пассажиры чартерного рейса ZF8884 (Анталья — Москва) авиакомпании Azur Air застряли в зоне вылета турецкого аэропорта. Россияне сдали багаж, получили посадочные талоны и прошли таможенный контроль, однако вылететь им так и не удалось.