Путин поручил проработать меры господдержки нефтяных месторождений

Москва, 22 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству энергетики и министерству финансов проработать вопрос оказания господдержки при разработке Приобского нефтяного месторождения. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Минэнерго России совместно с Минфином России представить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию мер государственной поддержки при разработке Приобского нефтяного месторождения», — говорится в документе.

Ответственными за эту работу назначены министр энергетики Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов.

Приобское месторождение располагается в Ханты-Мансийском автономном округе. Геологические запасы оцениваются в 5 млрд тонн. В настоящее время разработкой этого месторождения занимаются компании «РН-Юганскнефтегаз» (структура «Роснефти») и «Газпромнефть — Хантос». Кроме того, в южной части месторождения выделено два небольших участка, которые разрабатывает компания «НАК «АКИ ОТЫР» (структура «РуссНефти»).