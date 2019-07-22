Украинский траулер с таинственным грузом затонул у берегов Мавритании

Киев, 22 июля. Украинский океанский траулер «Иван Голубец» затонул у берегов Мавритании после пожара на борту, который продолжался три дня. Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в «автономной республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, украинское рыболовное судно затонуло в ночь на 22 июля у берегов Западной Африки. В результате инцидента погибли двое членов команды. Бабин добавил, что перед пожаром судно совершало «непонятные маневры», а также предположил, что в его трюмах находился «таинственный груз».

«Непонятные маневры судна перед инцидентом… Странные действия команды во время попыток спасти корабль позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать», — написал Бабин на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что траулер «Иван Голубец» принадлежит украинской государственной компании. Оператором судна являлся латвийский бизнесмен украинского происхождения. Последний раз траулер видели 10 дней назад под флагом Грузии возле порта Нуадибу в Мавритании. При этом устройство пеленгации судна было отключено.

Стоит отметить, что в настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских траулера: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».

Пожар на борту траулера «Иван Голубец» начался 20 июля. Пожар начался в машинном отделении, после чего быстро перекинулся на палубу. В момент возгорания на борту траулера находились 90 человек, среди которых граждане Украины и России. Команда горящего судна была эвакуирована борт траулера «Маршал Крылов». Кроме того, помощь украинским коллегам оказал российский траулер «Капитан Сухондяевский».