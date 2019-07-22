Киевский суд освободил из-под стражи экс-главу Партии регионов

Киев, 22 июля. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи одного из бывших лидеров Партии регионов Александра Ефремова, которого на Украине обвиняют в госизмене, сообщил Андрей Портнов, экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В период президентства Януковича Партия регионов была правящей. После госпереворота в 2014 году экс-президент покинул Украину.

Одного из лидеров партии Ефремова впервые задержали в феврале 2015 года. Через 1,5 года он был взят под стражу по обвинению в якобы госизмене, а также противоправных действиях с целью изменения госграниц Украины и содействии созданию Луганской Народной Республики. Ефремов не признал свою вину.

Киевский апелляционный суд освободил экс-главу Партии регионов из-под стражи. Как уточнила пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, мерой пресечения теперь для него избран круглосуточный домашний арест, пишет «Взгляд».

После госпереворота на Украине Партия регионов значительно утратила свое влияние, а к 2015 году фактически приостановила деятельность. Сайт политической силы частично возобновил работу лишь в прошлом году.

Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Убедительную победу на них, по предварительным итогам, одержала партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» и националистические силы не получили от граждан значительной поддержки. В МИД РФ назвали «голосованием надежды» прошедшие на Украине выборы.