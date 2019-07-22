Политолог рассказал, в каком случае ЕС услышит слова Лукашенко об Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторином заявил, что Украина является «общей проблемой и бедой», и призвал европейцев помочь украинскому народу.
По словам белорусского лидера, жители Украины не заслуживают того, что происходит в их стране.
«Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен — вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации на Украине», — сказал Лукашенко Викторину.
При этом президент Белоруссии отметил, что не видит барьеров для развития диалога между Минском и Брюсселем «не только по экономическим, но и по политическим вопросам», и предложил двигаться в этом направлении, не дожидаясь каких-то политических событий ни в Белоруссии, ни в Евросоюзе.
«Наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул Лукашенко.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что Лукашенко не в первый раз призывает Евросоюз к более активному взаимодействию и по украинскому вопросу, и по другим насущным темам.
«Безусловно, Александр Лукашенко стремится к тому, чтобы Запад увидел в нем нужного человека. И он много для этого делает в последнее время. Но Запад, к сожалению, скорее будет ждать ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии, чем попытается выстраивать с ним полноценные, продуктивные отношения, потому что он не самый удобный политик для него. И Лукашенко должен это понимать», — считает Владимир Брутер.
Что же касается Украины и призыва Лукашенко к Евросоюзу помочь жителям этой страны, то политолог подчеркнул, что она действительно является «общеевропейской проблемой и бедой».
«Это очевидно. Очевидно и то, что мононационализм на Украине был большой ошибкой тех, кто советовал Киеву идти именно этим путем. Но историю нельзя повернуть на 30 лет назад. Украина такая, какой стала, и реформы в сторону вменяемости будут тяжело и болезненно в ней проходить. Чем быстрее европейцы поймут это, тем лучше.
Но европейцы хотят, чтобы Украина стала некой альтернативой России, не осознавая, что это априори невозможно. И призыв Лукашенко, к сожалению, ничего в этом плане не поменяет. Чтобы вылечить нынешнюю Украину, нужен сложный, хорошо прописанный медицинский протокол. Его действительно надо составлять вместе с Европой, но на сегодняшний день это маловероятно. Потому что украинская болезнь — это то, что Запад хотел подбросить к границе РФ. Поэтому, повторюсь, призыв Лукашенко не будет сейчас иметь действенного результата. Только если европейцы сами поймут, что этот больной для них опасен. Тогда они услышат Минск», — добавил Владимир Брутер.