Лена Миро показала «настоящую» Бузову

Москва, 22 июля. Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на певицу Ольгу Бузову за то, что та выложила в Instagram «гламурную» версию Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Миро обратила внимание на то, что Богоматерь изображена, словно инстаграмм-модель — с поднятым кончиком носа, «поддутыми» губами и гладкой кожей, в то время как оригинальная икона выглядела совершенно по-другому.

Комментируя эту подмену, Миро отметила, что «настоящая» Бузова тоже разительно отличается от своего Instagram-образа. В качестве доказательства она опубликовала две фотографии Бузовой — с фотошопом и без.

«Как видите, в жизни мы имеем дело с некрасивой женщиной с пропитым, злым и грубым лицом, а в виртуальной реальности — со вполне себе свежей и почти хорошенькой куколкой. Гламурная и перекроенная Богородица в Instagram — это дно, пробить которое будет сложно», — пишет блогер.

Отметим, что Бузова уже не в первый раз попадает в поле зрения Миро. Ранее она раскритиковала мать певицы, которая не смогла воспитать свою дочь. По словам блогера, если бы мама Бузовой действительно заботилась о дочери, она никогда не отправила бы ее на «Дом-2».

Стоит отметить, что певица и телеведущая действительно не раз оказывалась в центре скандала. Ее поведение и откровенные наряды неоднократно критиковали, в том числе и ее фанаты. Так, россиян возмутило, что Бузова появилась на концерте для выпускников школ в Кремле без штанов — она надела лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки.