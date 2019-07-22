Донбасс сегодня: ударившие по ЛНР артиллеристы ВСУ арестованы, Киев подставил своих солдат

Донбасс, 22 июля. Перемирие не соблюдается украинской стороной, ДНР и ЛНР под огнем гранатометов и стрелкового оружия. Киев проводит разбирательство в украинской бригаде, ударившей по Первомайску из артиллерии. Штаб ООС не довел до личного состава армии приказ о перемирии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Представительства республик Донбасса в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) проинформировали, что вновь введенное «бессрочное» перемирие за сутки было нарушено украинской армией восемь раз. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел по Первомайску из стрелкового оружия, в Донецкой Республике обстреляны Горловка, Васильевка, Верхнеторецкое, Новая Таврия и Ленинское. Украинская сторона применила гранатометы, выпустив из них 24 снаряда, и стрелковое оружие.

Украинским подразделениям не удалось избежать потерь — двое саперов в районе города Счастье к северу от Луганска погибли и двое ранены при подрыве на собственной мине. О происшествии в рядах украинской армии сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Штаб ООС и украинские СМИ традиционно заявили о том, что саперы подорвались на мине, установленной якобы диверсантами луганского корпуса.

Артиллеристы ВСУ, ударившие по Первомайску, арестованы

Анализ фрагментов боеприпасов, попавших в девятиэтажный дом Первомайска 20 июля, за несколько часов до подписанного сторонами перемирия показал, что обстрел велся из запрещенных видов вооружения — гаубиц калибра 122 мм типа «Гвоздика». Как сообщает представительство ЛНР в СЦКК, снаряды, выпущенные киевскими силовиками, летели через патрульную базу ОБСЕ. Таким образом, представители иностранной мониторинговой миссии также были в зоне риска и могли попасть под ответный удар армии ЛНР.

Напомним, что 20 июля в Первомайске под обстрелом украинских военных оказались мирные жители, один человек погиб и семеро ранены, в том числе двое детей. По имеющейся в СЦКК информации, в ходе массированного артиллерийского удара накануне введения очередного перемирия пострадал также жилой сектор.

Командование бригады, осуществившей обстрел города, вызвано в штаб силовой операции для дачи объяснений по факту, сообщает Яков Осадчий. Офицер Народной милиции ЛНР также добавил, что представители штаба оперативно-тактической группировки украинских войск «Север», которые зафиксировали преступные действия украинских военных, не сочли нужным их остановить или предпринять другие действия в отношении виновных.

Доклад в штаб ООС состоялся только после обнародования последствий обстрела республиканскими СМИ. Сейчас в зоне дислокации бригады украинская военная контрразведка проводит следственные действия, а артиллерийский расчет, проводивший обстрел, арестован, добавил Осадчий.

Украинские пограничники намеренно тормозят пропуск через линию разграничения

Контрольный пункт въезда — выезда «Майорск» расположен на северном направлении обороны ДНР вблизи Горловки. 21 июля ответственными с украинской стороны за прохождение людей через линию разграничения было принято решение закрыть блокпост, в связи с установленным фактом минирования, якобы проведенным с целью сорвать выборы в районе. Мирные граждане, которые движутся в направлении подконтрольных ВСУ Артемовска, Краматорска и Константиновки за оформлением и получением своих законных пенсий и других соцвыплат, вынуждены были вернуться домой.

В правоохранительные органы ДНР поступило около 150 жалоб от мирных жителей, которые не смогли занять очередь в социальные службы Украины утром в понедельник. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР. Вечером в воскресенье украинцы открыли пункт пропуска, а минной опасности так и не нашли. Однако уже в понедельник утром, по сообщению государственной пограничной службы Украины, пропуск через Майорский блокпост снова закрыт в связи с проводимыми взрывными техническими работами.

До ВСУ не доведены требования соблюдения режима тишины

Представитель Донецкого оборонного ведомства полковник Эдуард Басурин рассказал, что, по имеющимся разведданным, командование киевской силовой операции не поспешило разослать письменные указания о вступлении в действие «бессрочного» перемирия. Особенно в части запрета снайперского огня, работы разведывательно-диверсионных групп и о том, что за открытие огня следует уголовная ответственность.

Видимо, штаб ООС пытается переложить ответственность на рядовых военнослужащих, которых в случае чего можно будет спокойно обвинить в открытии огня, снимая ответственность с командования.