Малькевич рассказал о роли западных спецслужб и СМИ в задержании россиян в Ливии

Самую активную роль в захвате российских граждан в Ливии играли западные спецслужбы. Об этом заявил на пресс-конференции президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В Ливии сотрудники Фонда изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке. Социологи, как отмечал ранее Малькевич, работали открыто и легально, были зарегистрированы в полиции и никоим образом не вмешивались во внутренние политические процессы.

Спустя два месяц после начала исследовательской работы социолог-культуролог Александр Прокофьев беспрепятственно покинул страну и вернулся в Россию, а двое участников мониторинговой группы, Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, были захвачены вооруженными людьми в арендуемом ими доме и увезены в неизвестном направлении.

«На рассвете 17 мая Максим и Самер были захвачены. Как нам удалось узнать, там было порядка пяти джипов вооруженных людей, — рассказал Малькевич. — При этом, как нам потом сообщили наши источники, при захвате среди этих людей на пяти джипах была слышна и английская речь тоже».

Россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок, отмечают в Фонде.

«Из соседнего Туниса в Ливию заехали сотрудники ЦРУ, и они провели, по нашей информации, несколько допросов ребят, — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Малькевича. — Через неделю после этого пошел так называемый слив через Bloomberg и другие иностранные СМИ с этими «вкусными» для иностранного потребителя заголовками «Русские вмешиваются в выборы», «Схвачены за попытку вмешательства».

Как удалось выяснить позже, россияне были захвачены так называемым «Агентством по борьбе с организованной преступностью», руководителем которого является один из ключевых полевых командиров Триполи Абд ар-Рауф Кара. Ранее ООН уже обвиняло его в причастности к пыткам и казням в ливийских тюрьмах, контроль за которыми он осуществляет.

Абд ар-Рауф Кара формально находится в подчинении МВД Ливии, но на самом делеоткрыто его игнорирует. С ливийским министерством внутренних дел в тесной связке работают спецслужбы как США, так и Великобритании. Сам министр внутренних дел ливийского Правительства национального согласия (ПНС) также не желает подчиняться своему формальному руководству в ПНС. Более того, он имеет второе гражданство Великобритании и в целом ведет проамериканскую политику, отмечают российские эксперты по Африке.

По словам главы Фонда, именно появившаяся в СМИ информация, в частности материал Bloomberg о якобы «вмешательстве» россиян в электоральные процессы в стране, перечеркнула любой прогресс в переговорах.

«При этом очень много так называемых либеральных СМИ, иностранных СМИ, все это обсмаковывали, но удобно писать издалека, — отмечает Малькевич. — Из того же Bloomberg перепечатывают и некоторые наши издания, и больше никакие комментарии не нужны. Нет этих товарищей, они не пришли сегодня, чтобы с нами поучаствовать в открытой дискуссии».

Напомним, сотрудники Фонда изучали и анализировали в североафриканском государстве информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Исследователи работали открыто и на законных основаниях. Они провели беседы со старейшинами местных племен, другими политическими деятелями и представителями власти Ливии.

По одной из версий, причиной ареста россиян могла стать встреча с сыном Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи. Также рассматривается версия мести за деятельность социологов в Ливии — в частности, за полученные в ходе исследований рейтинги, которые выставили бы власть в стране в негативном свете.