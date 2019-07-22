Индия заинтересовалась российскими ракетными двигателями

Нью-Дели, 22 июля. Индия намерена закупить у России ракетные двигатели в рамках развития своей космической программы. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

По словам Борисова, Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в области пилотируемой космонавтики и навигации.

«Мы поздравили сегодня наших индийских коллег с успешным запуском в рамках лунной программы очередного спутника», — пояснил он журналистам.

Отметим также, что Индия в настоящее время рассматривает возможность приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно предварительным данным, речь идет о покупке 5 комплексов стоимостью 5,5 млрд долларов.

Власти США уже призвали Индию отказаться от сделки, однако Нью-Дели твердо стоит на своем решении. Как полагают местные СМИ, власти Индии опасаются, что если страна откажется от российских зенитно-ракетных комплексов, Россия продаст С-400 Пакистану.