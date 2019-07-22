Кабмин РФ поддержал включение электронных сигарет в антитабачный закон

Москва, 22 июля. Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом до конца этого года. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.

Авторами законопроекта о распространении антитабачного закона на электронные сигареты выступают сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий», — сообщили представители кабмина.

Кабмин обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

«Правительство поддерживает законопроект с учетом замечаний», — отмечается в тексте документа.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн выступил с инициативой приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам. По его словам, содержащиеся в жидкости для пара растворители могут стать причиной слабоумия.