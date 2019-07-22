Громивший террористов в Сирии корабль «Серпухов» показали журналистам

Санкт-Петербург, 22 июля. Журналисты смогли подняться на борт малого ракетного корабля ВМФ России «Серпухов», громившего ракетами «Калибр» объекты группировки «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена на территории РФ) в Сирии. Сегодня он несет боевое дежурство в составе Балтфлота.

«Серпухов» — пятый серийный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»). В 2016 году экипаж корабля отправился в Средиземное море, где вместе с МРК «Зеленый дол» нанес три метких удара крылатыми ракетами «Калибр» по командному пункту и базе террористов «Джебхат ан-Нусры». Еще один удачный пуск пришелся по крупному складу вооружения и заводу по производству минометных боеприпасов в Алеппо.

На палубе «Серпухова» расположены восемь установок для пуска «Калибров». Журналистам их снимать запретили из-за секретности и безопасности. Помощник командира Андрей Колесников уточнил, что ракета в море поразит цель на расстоянии до 300 км, на берегу может уничтожить любую цель в радиусе до 1200 км. Также на борту установлены 100-миллиметровая артустановка А-190, артустановка АК-130 и два скорострельных зенитных автомата АО-18.

Управляют кораблем 30 человек. Журналисты «ПолитЭксперта» задали морякам вопрос, готовы ли они к новым сложным миссиям.

«Если поставят задачу — выполним!» — не задумываясь, ответили они.

Отметим, боевая слава ракет «Калибр» началась в октябре 2015 года запуском Каспийской военной флотилией 26 ракет по позициям боевиков. В ноябре корабли «Дагестан», «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» тоже из акватория Каспия осуществила 18 залпов по нескольким объектам террористов в Алеппо, Идлибе и Ракке. В декабре ракеты были применены третий раз с подлодки Ростов-на-Дону, дислоцировавшейся в Средиземном море, причем уже из подводного положения. К «Калибру» обратились снова спустя год, в 2016-м «Зеленый Дол» и «Серпухов» в Средиземном море совершили три пуска ракет по террористам.

МРК «Серпухов» принял участие в IX Международном военно-морском салоне, который открылся 10 июля в Петербурге. Всего на МВМС-2019 показали 17 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России, а также 20 катеров предприятий-участников салона.

1 Организация запрещена на территории РФ.