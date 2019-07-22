Малькевич рассказал о требованиях Триполи к МИД РФ в обмен на свободу россиян

В обмен на освобождение захваченных российских граждан ливийские власти требовали от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) повлиять на МИД РФ. Об этом на пресс-конференции заявил президент Фонда Александр Малькевич.

Как и в случае с удерживаемыми российскими моряками, ливийской стороной выдвигались заведомо невыполнимые условия, передает слова Александра Малькевича корреспондент Федерального агентства новостей.

«От нас, как общественной организации, НКО, требовали, чтобы российский МИД скорректировал свою позицию по Ливии, прекратил общаться с этим, с этим, с этим… То есть набор требований, который мы должны были не просто передать куда-то, а добиться выполнения этого», — рассказал руководитель ФЗНЦ.

В Фонде расценивают подобные требования ливийских властей не иначе как политический шантаж.

«К сожалению, все те обязательства, обещания, которые [дали] представители так называемых ливийских властей, оказались несостоятельны, — констатировал Малькевич. — Более того, нас, по сути, обманывали, и то, что происходило, я могу назвать только политическим шантажом».

Как только был дан окончательный ответ, что такие требования и шантаж абсолютно неприемлемы, сразу включился последовательный механизм с привлечением западных СМИ, обращают внимание в Фонде.

«Через неделю после этого пошел так называемый слив через Bloomberg и другие иностранные СМИ с этими «вкусными» для иностранного потребителя заголовками «Русские вмешиваются в выборы», «Схвачены за попытку вмешательства», — заявил президент ФЗНЦ.

По мнению российских экспертов, к захваченным россиянам будут применяться все виды давления, чтобы получить нужные показания.

«Скорее всего, из них будут пытаться выбить показания «под камеру» для того, чтобы сложилась понятная для Запада картинка: задержаны русские, которые, мол, там «что-то готовят», — полагает глава Фонда.

В ФЗНЦ особо подчеркивают, что в стране никаких выборов нет, они не проводятся и не планируются. Более того, в Ливии нет даже закона о выборах.

«То есть если говорить о формальной юридической составляющей, то все рассыпается», — акцентирует внимание Малькевич.

Министерство иностранных дел России тесно взаимодействует с официальными властями Ливии по поводу освобождения задержанных россиян, отмечают в Фонде.

Напомним, в Ливии сотрудники Фонда изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Социологи, как отмечал ранее Малькевич, никоим образом не вмешивались в электоральные процессы. Исследователи работали открыто, помимо нашумевшей встречи с сыном Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи, они провели беседы и с другими политическими деятелями и представителями власти Ливии.

Социолог-культуролог Александр Прокофьев покинул страну и вернулся в Россию, в то время как руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство России и Иордании, накануне отъезда были задержаны.

Изначально, отметил Малькевич, предполагалось похищение, но, как выяснилось, социологов арестовали власти Триполи. По основной версии, россиян задержали из-за результатов исследования, которые не понравились властям Ливии.