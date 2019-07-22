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Племянник Дениса Кмита заявил, что актера подкосила смерть матери

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Племянник Дениса Кмита заявил, что актера подкосила смерть матери

Москва, 22 июля. Смерть матери сильно подкосила актера Дениса Кмита, заявил его племянник Алексей Дубровский.

«В последнее время он плохо себя чувствовал, наверное, с месяц. После кончины бабушки ему стало хуже. Семья рядом с ним была в последние годы — сестра, племянники, мать была», — пояснил он Пятому каналу.

По словам Дубровского, несмотря на то, что Кмит был прикован к инвалидному креслу, он жил полноценной жизнью. К примеру, он самостоятельно ездил на автомобиле за продуктами.

Напомним, что Кмит скончался в минувшее воскресенье в возрасте 59 лет. Актер за свою карьеру снялся в фильмах «Цыган», «Спортлото-82», «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа». Вскоре после «Спортлото-82» Кмит пошел на службу в армию, где получил травму позвоночника, в результате чего на следующие 30 лет оказался прикован к инвалидному креслу. После этого Кмит пробовал свои силы в различных сферах искусства — он увлекался живописью, занимался поэзией, писал сценарии и даже пытался стать телеведущим.

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