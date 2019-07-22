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Турчинов назвал проголосовавших за оппозицию украинцев «рабами»

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Турчинов назвал проголосовавших за оппозицию украинцев «рабами»

Киев, 22 июля. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал «рабами» украинцев, которые на выборах в Раду проголосовали за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Турчинов подчеркнул, что более 20% украинских избирателей проголосовали за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а также за другие политические силы, которые поддерживают нормализацию отношений между Киевом и Москвой.

«К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Александр Турчинов возглавляет партию «Народный фронт». Перед выборами в Раду рейтинг «Народного фронта» составлял менее 1%, поэтому партия не выдвигала своих кандидатов в парламент.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. По предварительным данным, в парламент прошла партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленсокго, «Оппозиционная платформа – За жизнь», партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Петр Порошенко, а также «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Стоит отметить, что с февраля по июнь 2014 года Турчинов исполнял обязанности президента Украины. Именно Турчинов отдал приказ о начале военной операции против жителей Донбасса, что стало причиной начала гражданской войны на Украине.

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