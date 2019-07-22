Политолог назвал «голодающую» Соболь копией «больной» Тимошенко

Москва, 22 июля. Митинги блогера Алексея Навального организованы по западным технологиям, а их участники становятся передовым отрядом иностранного влияния, заявил политолог, эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Орлов отметил, что отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатов Навального был обоснован: Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие соратники блогера превысили порог брака в собранных за них подписях. Однако вместо признания проигрыша они призвали москвичей к беспорядкам, созывая ряд митингов, большинство из которых не были согласованы.

Мэрия столицы логично утвердила только одну акцию, которая прошла на проспекте Сахарова в субботу. При этом оппозиционные организаторы пустили на мероприятие лишь «рукопожатые» СМИ, а для массовки созвали жителей Подмосковья.

Орлов обратил внимание, что так называемые «оппозиционеры» на самом деле являются агентами иностранного влияния, отрабатывающими соответствующий сценарий. Все действительно оппозиционные парламентские партии в России давно очистились от этого западного «налета» 1990-х годов.

«Это не оппозиционеры [Навальный и его соратники], в том смысле, в котором принято толковать слово «оппозиция», это передовой отряд иностранного влияния», — пояснил он.

В качестве доказательства политолог указал на сходство «фишек», используемых Навальным, с событиями Майдана в Киеве. Напомним, Соболь после отказа в регистрации объявила головку и показательно изображала предобморочное состояние на публике.

Орлов пояснил, что из Соболь делают такую же «жертву режима», подобную бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которую в ходе Майдана выкатили на инвалидной коляске на сцену перед активистами.

«Они предпринимают и такие шаги, как на сегодняшнем митинге на проспекте Сахарова, когда «голодающую» Любовь Соболь на каблуках выводили на сцену, — приводит его слова «ПолитРоссия». — По сути, это калька Майдана 2014 года, когда точно так же выводили «больную» Тимошенко».

Орлов добавил, что из своих сторонников действующий по западной инструкции Навальный намерен создать некий передовой отряд иностранного влияния.