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Политолог назвал «голодающую» Соболь копией «больной» Тимошенко

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Политолог назвал «голодающую» Соболь копией «больной» Тимошенко

Москва, 22 июля. Митинги блогера Алексея Навального организованы по западным технологиям, а их участники становятся передовым отрядом иностранного влияния, заявил политолог, эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Орлов отметил, что отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатов Навального был обоснован: Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие соратники блогера превысили порог брака в собранных за них подписях. Однако вместо признания проигрыша они призвали москвичей к беспорядкам, созывая ряд митингов, большинство из которых не были согласованы.

Мэрия столицы логично утвердила только одну акцию, которая прошла на проспекте Сахарова в субботу. При этом оппозиционные организаторы пустили на мероприятие лишь «рукопожатые» СМИ, а для массовки созвали жителей Подмосковья.

Орлов обратил внимание, что так называемые «оппозиционеры» на самом деле являются агентами иностранного влияния, отрабатывающими соответствующий сценарий. Все действительно оппозиционные парламентские партии в России давно очистились от этого западного «налета» 1990-х годов.

«Это не оппозиционеры [Навальный и его соратники], в том смысле, в котором принято толковать слово «оппозиция», это передовой отряд иностранного влияния», — пояснил он.

В качестве доказательства политолог указал на сходство «фишек», используемых Навальным, с событиями Майдана в Киеве. Напомним, Соболь после отказа в регистрации объявила головку и показательно изображала предобморочное состояние на публике.

Орлов пояснил, что из Соболь делают такую же «жертву режима», подобную бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которую в ходе Майдана выкатили на инвалидной коляске на сцену перед активистами.

«Они предпринимают и такие шаги, как на сегодняшнем митинге на проспекте Сахарова, когда «голодающую» Любовь Соболь на каблуках выводили на сцену, — приводит его слова «ПолитРоссия». — По сути, это калька Майдана 2014 года, когда точно так же выводили «больную» Тимошенко».

Политолог назвал «голодающую» Соболь копией «больной» Тимошенко

Орлов добавил, что из своих сторонников действующий по западной инструкции Навальный намерен создать некий передовой отряд иностранного влияния.

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