Военный эксперт рассказал, почему Великобритании оказался не нужен флот

Королевский флот Великобритании не в состоянии защищать интересы страны во всем мире. С таким заявлением, как пишет газета The Times, выступил замминистра обороны Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают [наши действия], мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру», - заявил замминистра.

Согласно словам бывшего командующего ВМС лорда Алана Уэста, «сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени», что это ставит под угрозу национальную безопасность.

Исторически сложилось, что Британия на обновление флота, как ни странно, шла с трудом. В 1990-х и начале 2000-х Великобритания, как и большинство других стран Евросоюза, сильно сократила расходы на оборону, прикрываясь поддержкой со стороны США и НАТО. Хотя страна имела положенные траты по уставу в размере 2% ВВП, чего не делала та же Германия.

Распределение бюджета - это задача зачастую нестратегическая, считает военный эксперт, сотрудник Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, рассуждая, почему флот оказался не нужен Британии.

«В британском парламенте больше решаются вопросы сиюминутные и более гражданского характера. Затраты на оборону имеют характер стратегического значения, и это вложение долговременное. Нужно понимать, что вы получаете какое-то серьезное преимущество и можете его реализовать. В большинстве стран Запада этого нет. Если мы посмотрим на долю военных бюджетов в ВВП, то увидим, что на оборону тратят больше Штаты и Израиль, т. е. страны, которым это нужно, либо они понимают, что это необходимо. Все европейские страны относятся к другой категории. Очень странно, что это Великобритания, которая столкнулась с проблемами в войне за Фолклендские острова. Этот далекий опыт их ничему не научил. Не имея конкретных военно-морских задач в течение какого-то времени, они решили, что им достаточно такого военного флота. Но история зачастую подбрасывает ситуации, когда этого не достаточно, а сразу решить проблему невозможно. Во-первых, здесь отсутствует стратегия понимания, сколько необходимо финансировать ВМС. Во-вторых, это существующая внутренняя система власти, которая способствует принятию таких решений, удовлетворяющих интересы НАТО и командование вооруженных сил Великобритании. Кроме того, в случае любой военной угрозы Великобритания, как член НАТО, может попросить помощи у членов альянса, в том числе у США. Таким образом, Великобритании не нужно будет нести огромные расходы на содержание своего собственного флота», - заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как сообщает агентство IRNA, танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе после того, как на нем был выключен передатчик автоматической системы распознавания, и он не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как заявляет КСИР, танкер задержали «в связи с нарушением международных правил» и сопроводили до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер был участником инцидента с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

Британские власти обвинили Иран в нарушении международного права. По их мнению, КСИР задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.