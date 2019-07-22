Почему молчит мир, когда россиян пытают в ливийском плену

В заложниках у признанного ООН и западными странами ливийского Правительства национального согласия (ПНС) сейчас находятся четверо россиян.

Российским морякам (в плену с 2016 года) и социологам (пропали в мае 2019-го) предъявлены совершенно надуманные обвинения. Социолог Максим Шугалей и переводчик, гражданин России арабского происхождения Хасан Суэйфан, — якобы вмешивались в выборы. Хотя ни выборов в Ливии нет, ни даже закона о выборах.

«Их задержали вооруженные люди на джипах. У ребят не было возможности обратиться к адвокатам или совершить телефонный звонок. Затем их увезли в неизвестном направлении, а заодно похитили арендованную машину», — рассказали в Фонде защиты национальных интересов.

По данным их источников, среди похитителей были и англоязычные боевики.

Весь этот абсурд происходит на фоне многолетней войны и хаоса, начавшегося в стране после расправы над ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 2011 году. Вдобавок к этому 4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар (глава Ливийской национальной армии, защищающей интересы «восточного правительства») объявил военный поход на Триполи. И боевые действия продолжаются по сей день.

В таких условиях особенно сложно с кем-то договариваться и как-то контролировать ситуацию.

Требуем отпустить наших ребят

Переговоры об освобождении россиян ведутся уже не первый месяц. Сначала одним из условий, выдвинутых ливийцами, было не предавать дело огласке. Мол, вот-вот заложников отпустят, к чему лишняя шумиха. Но Шугалей и Суэйфан все еще за решеткой. Их пытают. И ситуация настолько тупиковая, что 22 июля российский Фонд защиты национальных ценностей собрал пресс-конференцию, посвященную этой истории.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич пояснил, что переговоры сорвались из-за политического шантажа, который со временем стал напоминать скорее политический терроризм. В какой-то момент ливийцы потребовали от российского МИДа «корректировки своей политики в отношении Ливии». Якобы Москва отдает предпочтение Хафтару, поэтому в Триполи (напомню, поддерживаемом США) считают нормальным брать в заложники иностранцев.

«Как только мы дали понять, что шантаж неприемлем, из Туниса в Ливию заехали сотрудники ЦРУ, которые допрашивали наших граждан. А потом в СМИ начали появляться яркие заголовки о вмешательстве русских в какие-то выборы», — сказал Малькевич.

Кто задержал россиян?

«Это абсолютно реальные бандиты, легально действующие в Триполи. Называется эта организация «Агентство по борьбе с организованной преступностью», — продолжил Малькевич. — Руководитель этой конторы — Абд ар-Рауф Кара. Он один из ключевых полевых командиров в Триполи. И не мы, а ООН обвиняет Кару в пытках людей и казнях в ливийских тюрьмах».

За что захватили наших граждан

Как утверждают представители Фонда защиты национальных интересов, российские социологи въехали в Триполи 14 марта. Совершенно легально — визы, разрешение на работу, все дела. Власти прекрасно знали, чем они занимались. Это проведение соцопросов. Результат одного из них руководству ПНС, по всей видимости, не понравился. Оно и понятно.

Исследования показали, что Халифу Хафтара поддерживают 32% населения. Сына Каддафи Сейфа аль-Ислама — 23%. А Фаиза Сараджа, который возглавляет ПНС, — всего лишь 3%.

Все опрошенные ливийцы говорили одно и то же — Правительство национального согласия не имеет реальной власти в Триполи. Все его влияние держится на договоре с бандформированиями. То есть, фактически, и народ, и политики находятся в заложниках у вооруженных бандитов.

И в этой части Ливии преступлением может стать любое несогласованное слово, косой взгляд в сторону боевиков и уж тем более проведение научного исследования, невыгодного бандитам.

Немудрено, что люди ностальгируют по временам Каддафи.

Надежда на международное сообщество

«О праве в этой стране говорить бессмысленно, — приходит к выводу Малькевич. — Надежда только на международное сообщество. Это единственный инструмент давления, потому что, если у этих бандитов перестанут покупать ресурсы, вся их власть рухнет, как карточный домик. Поэтому мы требуем отпустить всех российских граждан, которые незаконно удерживаются на территории Ливии».

Что еще может сделать Россия?

«Кроме требований, есть ли у нас план Б?» — спросил я Александра Малькевича.

Ведь, как правило, все наши требования заканчиваются одинаково — их игнорируют.