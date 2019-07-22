Вылетевший из Москвы в Анталью Boeing повернул назад из-за отказа двигателя

Москва, 22 июля. Самолет Boeing-747, который вылетел в турецкую Анталью, был вынужден вернуться в Москву из-за отказа двигателя. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в аэропорту «Внуково».

По его словам, экипаж воздушного судна обнаружил неполадки в работе двигателя, когда лайнер находился над Сочи. В этих обстоятельствах командир принял решение вернуться во «Внуково».

Ранее сообщалось, что более 500 пассажиров авиакомпании AZUR air застряли в аэропорту Антальи из-за поломки самолета. Позже перевозчик сообщил, что всех туристов доставят во «Внуково» тремя дополнительными рейсами. Авиакомпания также подчеркнула, что всем пассажирам, оказавшимся в этой непростой ситуации, предоставляется вода и пища.

По словам туристов, они сдали багаж, получили посадочные талоны и прошли таможенный контроль, однако вылететь им так и не удалось. Более 500 россиян, среди которых много пожилых людей и детей, с 6 часов утра (по московскому времени) находятся в аэропорту Антальи.