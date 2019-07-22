Медведчук объяснил, почему говорит по-русски на Украине

Киев, 22 июля. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, что намеренно использует в разговоре не украинский, а русский язык, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Политик подчеркнул, что свободно разговаривает на украинском языке, однако предпочитает говорить по-русски в знак протеста и поддержки людей, особенно жителей юго-востока Украины, где с 2014 года идет гражданская война.

«Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра», — цитирует Медведчука НСН.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», по данным ЦИК Украины, на досрочных парламентских выборах занимает второе место. Ее представители указали в своей программе, что намерены вернуть русский язык в учебные заведения, а также отменить «дискриминационные законы о языке и образовании, переименование церкви и декоммунизацию».

Напомним, перед уходом с поста президента Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни.

Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что закон о госязыке фактически делит украинское общество на тех, кто говорит по-украински, и на «изгоев».

Отметим, что депутаты от партии «Оппозиционный блок» уже внесли в Верховную раду предложение об отмене этого документа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни — глобальная проблема, документ идет вразрез с минскими договоренностями и чреват осложнением гражданской войны в Донбассе.