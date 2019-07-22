Эксперты рассказали об ошибках, которые мешают добиться идеальной фигуры

Москва, 22 июля. Регулярное посещение спортзала не гарантирует того, что ваша фигура будет выглядеть идеально. Тренеры рассказали о самых распространенных ошибках новичков.

Специалисты напоминают, что есть несколько способов похудеть и привести фигуру в порядок. Для этого нужно делать упражнения на все группы мышц, а не качать только ноги или пресс.

Вторая распространенная ошибка — это избыточные нагрузки. Заниматься в спортзале стоит пару раз в неделю, но «до седьмого пота». Ежедневные небольшие нагрузки будут неэффективны и могут надоесть.

Тренеры подчеркивают, что результат можно получить только в случае, если вы правильно выполняете упражнения. Кроме того, нужно сменить режим питания и рацион, отмечает Planet Today.

Еще одна ошибка — начинать тренировку без разминки. Только разогретые мышцы хорошо поддаются проработке. Чередуйте кардио тренировки с силовыми упражнениями, советуют профессионалы.

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