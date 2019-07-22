Шнуров стихами ответил разгневанной из-за Богомолова Собчак

Москва, 22 июля. Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram гневное стихотворение, в котором набросилась на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.

Поводом для выпада стали слова музыканта о том, что стихи к предыдущему рэп-баттлу для Собчак писал ее кавалер — Константин Богомолов.

Собчак отплатила Шнурову той же монетой. Она заявила, что главным творческим и жизненным стержнем Шнурова была его бывшая жена Матильда. Телеведущая сравнила ее с розеткой, без которой шнур от лампочки не получает электричества.

«Твоей розеткой была Матильда! Она укрывала, сродни плащу. Она от похмелья тебя спасала. За Богомолова отомщу: А может, и песни она писала?» — отмечает Собчак.

Спустя несколько часов Шнуров опубликовал ответ и разгромил своего оппонента в рэп-баттле. Музыкант высмеял попытки журналистки продемонстрировать ему свою самостоятельность и пренебрежение к критике, пишет портал «Дни.ру».

«Ни к чему ей Богомолов даже. Я клянусь, клянусь своим циррозом. И ее «интервьюерским» стажем. Чту заслуги перед человечеством Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер. Есть болезни, что совсем не лечатся. Быть затычкой в каждой бочке (слово изменено — прим. ФАН), например», — пишет Шнуров.

Напомним, что в марте Собчак вызвала на поэтический баттл Шнурова, который высказался в стихах по поводу ее расставания с мужем. Однако Шнуров отказался вступать в противостояние с бывшей ведущей «Дома-2», признавшись, что боится Константина Богомолова. Он также выразил уверенность, что Собчак вызвала его на баттл только для того, чтобы поднять рейтинги своего You-Tube шоу.