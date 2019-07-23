Сирия новости 23 июля 07.00: ХТШ обстреляли университет в Латакии, Ирак откроет границу с Сирией в Аль-Каиме

Сирия, 23 июля. Террористы «Тахрир аш-Шам» обстреляли из «Градов» город Латакия, главаря боевиков взорвали в автомобиле в Идлибе, Ирак откроет пограничный переход с Сирией в Аль-Каиме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по позициям боевиков в Латакии, проводят рейды в Дейр-эз-Зоре, вновь открыли пропускные пункты для прохода на контролируемую SDF часть Дейр-эз-Зора, нанесли удары по боевикам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли Тишринский университет в Латакии, потеряли при теракте главаря «полицейского управления» в Идлибе.

Курды: потеряли бойца при нападении неизвестных в городе Шхиль.

Международная коалиция: внезапно покинула военную базу в провинции Анбар.

Провинция Дамаск

Стали известны подробности о крупном взрыве, который произошел вечером в воскресенье на западе провинции Дамаск. Как сообщает Step News Agency со ссылкой на собственные источники, в результате взрыва, который уничтожил автомобиль на автодороге Саса — Аль-Клейя, погиб Машхур Зидан, лидер исламского движения «Хезболла» родом из города Хадер. По словам медиаактивиста Омара Харири, лидер «Хезболлы» был убит израильскими военными с помощью беспилотника, действовавшего из воздушного пространства Сирии.

Мирный житель погиб в результате взрыва автомобиля в районе Аль-Кадам в Дамаске. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, заложенное в автомобиле самодельное взрывное устройство сработало во время движения автомобиля, водитель погиб, автомобиль и ближайшие дома получили повреждения. Между тем информационное агентство Masar Press Net сообщает на своей странице Twitter, что ответственность за взрыв в Дамаске (уточняется — взрыв произошел в районе Ад-Дахадиль) взяла группировка «Сарая Касиун». Террористы утверждают, что целью теракта был один из командиров сирийского проправительственного ополчения.

Провинция Латакия

Боевая авиация наносит удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Кабана в провинции Латакия, сообщает источник в Twitter (@MasarPressNet). Напомним, в горах северной Латакии находятся тяжело укрепленные позиции террористов, которые используются в качестве передового форпоста для обстрелов сирийских городов, САА и российской авиабазы «Хмеймим».

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (находится под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») обстреляли район университета в городе Латакия. Как сообщает ливанское новостное агентство Al Masdar, боевики, дислоцированные на границе с Турцией, обстреляли из «Градов» Тишринский университет; сведений о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Провинция Алеппо

Курдский источник в Twitter (@Liberationafrin) сообщает о подрыве самодельного взрывного устройства рядом с автомобилем турецкой военной полиции на дороге в Алеппо, в районе города Азаз. Кем была заложена взрывчатка, не уточняется — возможно, курдскими ополченцами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает, что правительственные силы проводят рейды и проверки в городе Аль-Ашара на востоке провинции Дейр-эз-Зор. На данный момент неизвестно, какие задачи стоят перед сирийскими оперативниками.

По всей видимости, в настоящее время САА ведет в Дейр-эз-Зоре контртеррористическую операцию. Сегодня все переходы на территорию, контролируемую проамериканскими курдскими силами, были открыты САА после вчерашнего закрытия, сообщает локальный источник в Twitter (@EuphratesPost). Вероятно, часть КТО была завершена.

Между тем локальный источник (@DeirEzzor24) сообщает, что двое детей в провинции Дейр-эз-Зор получили ранения при взрыве снаряда в районе деревни Аз-Зухайр.

Также турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что неизвестные застрелили курдского бойца в городе Шхиль.

Провинция Идлиб

Правительственные силы и авиация продолжают наносить удары по скоплениям террористов на территории провинции Идлиб. Как сообщают источники в Twitter (@IdlibPlus, @Ahmad1618A), под ударом оказались боевики, дислоцированные в районах городов Саракиб и Маарет ан-Нуман.

Курдский источник в Twitter (@Liberationafrin) сообщил о гибели в городе Бинниш в Идлибе главы «полицейского управления» террористов «Тахрир аш-Шам» по имени Абу Муджахид. Боевик был уничтожен в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в его автомобиле. Организаторы теракта не называются.

Провинция Хасака

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) утверждает, что боевики курдских вооруженных формирований патрулируют границу с Турцией в районе города Рас аль-Айн под флагом Соединенных Штатов. По мнению источника, курды пытаются запугать турецкую сторону, имитируя присутствие американских военных в районе возможной операции армии Турции. Впрочем, нельзя исключать появления американских патрулей на границе с Турцией — в провинции Хасака расположены несколько крупных американских баз.

Ирак

Информационное агентство IRNA сообщает, что американские военные внезапно покинули свою базу, расположенную в городе Эр-Рутба в иракской провинции Анбар. Эр-Рутба — стратегически важный город, расположенный на важной трассе Багдад — Амман. Эта же трасса ведет в Сирию, но сейчас блокирована вблизи ирако-сирийской границы военной базой США «Ат-Танф». Член городского совета города Анбар Салим аль-Карбули заявил, что причина внезапного ухода сил коалиции неизвестна, а местные жители опасаются новых нападений террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Между тем сообщается, что в ближайшие 60 дней Ирак откроет движение через пограничный переход в Сирию в районе города Аль-Каим. Командующий иракскими вооруженными силами в районе Аль-Каима Ахмад Джадайян сообщил Sputnik, что советник по нацбезопасности Кажем аль-Файяд и его сирийский коллега приняли это решение в ходе недавних переговоров. Между тем, как отмечает Al Masdar, на прошлой неделе иракские военный отклонили предложение проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) об открытии пограничных переходов с Ираком на контролируемой курдами территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.