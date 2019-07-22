Стала известна причина смерти шеф-редактора «Пусть говорят»

Москва, 22 июля. Сотрудник Первого канала, шеф-редактор передачи «Пусть говорят», Денис Коновалов скончался от лейкоза.

У 29-летнего журналиста остался маленький сын. Как стало известно, Коновалов скончался от лейкоза, пишет Starhit.

Прощание с сотрудником Первого канала состоится 23 июля в 12.00 часов в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке.

Коллеги рассказали, что до прихода на телевидение родившийся на Кузбассе Коновалов работал шахтером. Они отметили, что шеф-редактор переживал за каждую программу «Пусть говорят». Он мог сам позвонить героям выпуска и не стеснялся любой другой работы.

Журналист получал удовольствие, если его работа приносила людям пользу. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов обратил внимание, что Коновалов с кем угодно мог найти общий язык. Коллеги отметили, что больше всего шеф-редактор любил помогать простым людям. Борисов назвал смерть Коновалова большой утратой для всех, кто с ним общался.

Программа «Пусть говорят» является одним из самых рейтинговых на Первом канале наряду с «Голосом», «Голосом 60+» и «Временем». В декабре 2018 года ведущий Дмитрий Борисов заявил о качественных изменениях в передаче.

До Борисова ведущим ток-шоу был Андрей Малахов. Российский телеведущий в июле попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после проведения телемоста между жителями Украины и России.