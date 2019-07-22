Наблюдатели ОБСЕ высоко оценили выборы на Украине. События дня. ФАН-ТВ

На Украине сегодня весь день идет обработка бюллетеней. Центральная избирательная комиссия посчитала свыше 70% протоколов. На выборах в Раду лидирует партия президента страны «Слуга народа». Она набрала свыше 42% голосов. Следом за ней с 13% идет «Оппозиционная платформа — За жизнь». Меньше 10% у «Европейской солидарности», «Батькивщины» и партии «Голос». Судя по этим результатам, партия Владимира Зеленского может получить большинство в Верховной раде: 247 мест. Если отрыв и дальше будет таким серьезным, то впервые в истории страны, одна партия сможет самостоятельно сформировать кабинет министров. Напомним, выборы в Верховную раду на Украине состоялись 21 июля. Они проходили по смешанной системе. То есть часть парламентариев избиралась по партийным спискам, а часть — в мажоритарных округах. Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы конкурентными и хорошо организованными. Будем верить на слово. Наших наблюдателей на голосование не пригласили. Что касается результатов, то их Центризбирком обнародует до 5 августа.

Задержание россиян в Ливии

Политическое давление и шантаж. Так задержание сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии назвал его глава Александр Малькевич. По-другому и не скажешь. Без объяснения причины, без оснований и без возможностей выполнять свою работу. Двух наших соотечественников в Северной Африке задержали еще в мае. Об этом в Фонде сначали решили не рассказывать. Думали, быть может это какая-то ошибка и вскоре отпустят? Но нет. Не только заточили, но и пытали. За что? За обычные исследования. Социологические, культурологические и политические. Как считает Александр Малькевич, результаты работ ученых могли не понравиться местным властям. В частности это рейтинги, которые выставили бы их в невыгодном свете. Но обвинение в Ливии придумали — это вмешательство в выборы. А их, к слову, в стране в ближайшее время даже и не предвидится.

«Признаваемое ООН правительство и политические лидеры не имеют практически никакой поддержки у населения. Это все согласно социологии. Рейтинг максимальный сейчас у фельдмаршала Хафтара. У него более 32%. На втором месте сын Каддафи. А у главы официального Триполи Сараджа рейтинг порядка 3%», — подчеркивает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Один из сотрудников научной группы социолог-культуролог Александр Прокофьев. Он успел покинуть страну до задержания и вернуться в Россию.

«Фактически мы проводили стандартные формальные социологические исследования. Почему мои коллеги были задержаны? Я думаю, это связано с тем, как власти в Триполи пытаются себя позиционировать перед международным сообществом, на них давит ситуация с происходящим на сегодняшний день военным конфликтом с Ливийской национальной армии, никто из них в данной ситуации не хочет выглядеть плохо в глазах международного сообщества», — объяснил произошедшее сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

С 2011 года после убийства Муаммара Каддафи в Ливии царит двоевластие. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия. Противостояние идет долгие годы. Россия не раз заявляла, что поддерживает путь мирного урегулирования этого конфликта. А что в него втянут наших ученых — никто даже и представить не мог. Сейчас российский МИД общается с Триполи по поводу их освобождения.