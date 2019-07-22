Сможет ли ультиматум США остановить «курдский гамбит» Анкары в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри начал свой двухдневный визит в Анкару. Американский Госдепартамент в связанном с визитом официальном сообщении указывает, что целью визита будет обсуждение с высокопоставленными турецкими официальными лицами «вопросов взаимного интереса, в том числе касающихся законных интересов безопасности Турции».

US Special Representative for Syria James Jeffrey arrives in Ankara.



ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da. pic.twitter.com/OUCkuBxeMf — XXVII (@XXVII27_) July 22, 2019

В настоящее время разногласия по Сирии между Вашингтоном и Анкарой достигли крайней точки. С момента, как президент Трамп объявил о выводе американских войск с территории САР, Вашингтон последовательно пытается защитить своих курдских союзников на севере Сирии от турецких войск. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости проведения военной операции на территориях, где действует проамериканская курдская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF). Анкара — и не без оснований — полагает, что оружие, деньги и курдские боевики проникают из северной Сирии к курдским сепаратистам на востоке Турции.

Решением этой проблемы в Анкаре считают 20-мильную буферную линию вдоль северной границы Сирии — однако это означает открытое столкновение турецких войск с проамериканскими силами.

Ситуацию осложняют и другие разногласия между Анкарой и Вашингтоном, в том числе из-за сделки по российским С-400, из-за которой США отказали туркам в продолжении программы F-35. Как отмечают турецкие и западные СМИ, в настоящее время на фоне скандала вокруг программы F-35 и покупки российских ЗРК С-400 «отношения между Турцией и США находятся на самой низкой точке за последние 40 лет».

Как заявил бывший замглавы Генштаба ВС Турции генерал Эргин Сайгун, скандал вокруг комплексов С-400 стал лишь новым этапом в охлаждении отношений между Турцией и США вкупе с НАТО. Болезненную остроту этому конфликту придает отказ Вашингтона выдать Анкаре проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в причастности к попытке государственного переворота и убийства президента Эрдогана ровно три года назад. Если причастен Гюлен — причастен и Вашингтон, считают в Анкаре. Санкции, введенные США в 2018 году из-за дела пастора Эндрю Брансона, также стали серьезным испытанием для двусторонних отношений.

«Отношения между двумя странами хуже, чем в какой-либо другой период истории, который я могу припомнить, а я работал над этими вопросами около 40 лет, — приводит Sputnik слова генерала Сайгуна. — Если правительство Турции требует экстрадиции Гюлена, он должен быть экстрадирован и предстать перед судом, все просто. Они все говорят о НАТО, о «союзе», однако устав НАТО не допускает, чтобы одни его члены накладывали экономические санкции на других. Мы не знаем, какими будут санкции, однако попытка заставить нас подчиниться не может положительно повлиять на наши отношения».

Между тем Турция готова без оглядки приступить к реализации плана военного вмешательства в Сирии — ситуация на границе двух стран в зоне американского контроля на севере Сирии максимально обострилась.

В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил в связи с визитом Джеффри — в случае, если не будет достигнуто соглашение по проамериканским курдам, армия перевалит через сирийскую границу и отступать будет поздно, отмечает Bloomberg. Представители проамериканского «Сирийского военного совета» (Syrian Military Council) не сомневаются в том, что Турция готова к операции с использованием лояльных боевиков из группировок «Свободной сирийской армии» (ССА), которые наводят ужас на курдское население в Африне и Рожаве. О подготовке операции, в частности, свидетельствует то, что турки разобрали часть пограничной стены в районе Телль-Абъяда, сообщает CBN News.

В среду США уже сделали строгое предупреждение Турции.

«Возможность односторонних действий в северо-восточной Сирии с любой стороны, в особенности в случае, если в этом районе будут присутствовать американские военные, крайне беспокоит нас. Мы будем рассматривать такие действия как неприемлемые», — заявил официальный представитель Пентагона коммандер Шон Робинсон.

Весьма вероятно, что американский спецпредставитель по Сирии привез в Анкару очередной ультиматум от Вашингтона, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Политический конфликт между Турцией и США разрастался долгие годы и если Соединенные Штаты не пойдут сейчас на уступки (а это маловероятно), мир увидит новую войну на севере Сирии, заявил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

«Очень сильно сомневаюсь в том, что у американского дипломата есть шанс за два дня урегулировать разногласия по курдскому вопросу. Сформировалась парадоксальная ситуация, при которой Турция является официальным союзником США, и несколько десятилетий выступала в качестве официального форпоста НАТО на Ближнем Востоке — и в то же самое время Турция имеет целый ряд серьезных конфликтных точек во взаимоотношениях с Соединенными Штатами», — подчеркнул Шаповалов.

Политолог напомнил, что за минувшие 10 произошла резкая перемена в отношениях Турции и двух других ключевых союзников США на Ближнем Востоке: Саудовской Аравией и Израилем.

«Если раньше, 10 лет назад, существовал устойчивый турецко-израильский союз, а отношения Турции с Саудовской Аравией были достаточно ровными и позитивными, то в настоящее время и с саудитами, и с израильтянами отношения испорчены напрочь, а Турция воспринимается этими странами в качестве противника. Достаточно вспомнить о том, что саудовские и турецкие интересы столкнулись в Катаре, в Египте, достаточно серьезно они сталкиваются и в отношении Ирана, и, кстати, то же самое касается Соединенных Штатов, потому что турецко-иранские отношения сейчас развиваются достаточно позитивно, в то время как для США и Саудовской Аравии Иран является основным противником на Ближнем Востоке», — заявил Шаповалов, отметим, что Вашингтон немало раздражает и развитие отношений Анкары с Москвой.

Для того, чтобы разрядить грозовую обстановку на севере Сирии, американский посланник должен быть очень осторожен и должен предложить компромиссные варианты, которые позволят Турции сохранить лицо и обеспечить собственные интересы — по примеру вполне успешного взаимодействия между Турцией и Иракским Курдистаном. Однако в рамках той политики, которую Белый дом демонстрирует последние годы, ожидать этого не приходится.

«Вполне возможно, что американский посланник привез очередной ультиматум — именно ультимативная форма сейчас является для Соединенных Штатов распространенным инструментом — практически со всеми союзниками и оппонентами США сейчас общаются в основном путем ультиматумов. Очевидно, здесь мы увидим в очередной раз ту же самую политику, — предположил Владимир Шаповалов. — Мне представляется, что для США пойти на компромисс с Турцией будет сложно — компромисс не соответствует той политике диктата, которую Вашингтон в настоящее время проводит по отношению ко всему миру».

Между тем главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко уверен, что Турции не нужны компромиссы с США — в первую очередь страна должна заботиться о национальных интересах, и не допускать, чтобы ее гражданам угрожала чужая политика.

«Удастся ли Анкаре и Вашингтону договориться? Как известно, сейчас идет некая сложная «шахматная партия» между Соединенными Штатами и Турцией, где целый ряд проблем влияет на общий исход этой партии. Посмотрим, мне кажется, Турция не будет разменивать свои национальные интересы на то, чтобы каким-то образом учитывать позицию США, особенно там, где она идет вразрез с тем, что Анкара считает для себя приемлемым», — отметил Коротченко.

В беседе с ФАН главред «Национальной обороны» подчеркнул, что — вне зависимости от уровня взаимодействия между США и Турцией — задачей первостепенной важности остается полный вывод американских сил из Сирии.