Бастрыкин в Вене обсудил борьбу с коррупцией с главой УПН ООН Федотовым

Вена, 22 июля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрием Федотовым, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Александр Бастрыкин находится с рабочим визитом в Вене. Он провел переговоры с представителем международной организации Юрием Феодотовым о сотрудничестве в правоохранительной сфере.

Глава СК РФ напомнил о Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает возврат похищенных активов стране-заявителю.

«Такие встречи делают нас на шаг ближе к эффективной борьбе с коррупцией», — прокомментировал Бастрыкин.

Он поручил создать экспертную антикоррупционную группу, которая представит доклад в УНП ООН о деятельности СК РФ. Юрий Федотов отметил, что Управление ООН по наркотикам и преступности противодействует финансированию терроризма, а также радикализации заключенных в местах лишения свободы.

Бастрыкин и Феодотов пришли к единому мнению, что взаимодействие компентентных органов России и ООН способствует поддержанию правопорядка и соблюдению прав человека.