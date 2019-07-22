Новым премьером Украины станет «технарь-бюрократ», которого утвердят США

Киевский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков прокомментировал итоги парламентских выборов, состоявшихся на Украине 21 июля. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

«Думаю, партия Зеленского сможет сформировать собственное большинство в новой Раде. У них сейчас, по предварительным подсчетам, получается от 245 до 250 мандатов — при необходимых для этого 226, — заявил Рудяков. — Да, по закону большинство в нашем парламенте должно быть представлено коалицией из нескольких партий, но это легко преодолеваемый юридический момент. Партия Зеленского сама может внести такие поправки и сама же их принять. Замечу, до этого ни одна партия в новейшей украинской истории не побеждала на парламентских выборах с настолько убедительным результатом».

Тем не менее, отметил Рудяков, президентская партия вполне может пойти на коалицию с одной или двумя политическими силами — прежде всего чтобы разделить с ними ответственность за какие-то непопулярные решения в будущем.

«Главный претендент на вступление в коалицию с «партией власти» — это «Голос» Святослава Вакарчука, наиболее идейно близкая ей сила, — считает Рудяков. — Конечно, Юлия Тимошенко и «Батькивщина» очень настойчиво предлагали себя в качестве партнера «Слуги народа». Но коалиция с ней не очень выгодна «команде Зе» — потому что сама Юлия Владимировна будет при этом претендовать как минимум на должность премьер-министра. То есть с уровнем требований у нее, конечно, проблемы — при набранных ее партией 8%».

По словам Рудякова, с окончанием парламентской кампании на украинском политическом поле все равно осталась масса неясностей — ведь новый состав Рады весьма пестрый и малоизвестный.

«В новом парламенте очень много депутатов, которые пришли туда по партийным спискам от новых политических сил — «Слуги народа» и «Голоса», — говорит Рудяков. — Как правило, многие из них известны в своей профессиональной среде, получали различные западные гранты на обучение. Но большинству украинцев они совершенно неизвестны. По мажоритарным округам также прошло несколько десятков людей, не имеющих практически никакого политического бэкграунда».

Эксперт констатировал — парламентаризм на Украине сегодня находится на весьма низком уровне развития, и особенно сильно «опустила планку» Рада VIII созыва, пришедшая на волне победы Майдана. У нее была крайне низкая эффективность вкупе с низкой популярностью в народе.

«Пока что ожидать радикального улучшения от нового состава Рады, честно говоря, не приходится, — с точки зрения как национальных интересов, так и законодательного обеспечения государства», — признает политолог.

Аналитик спрогнозировал — если «команде Зе» удастся переманить в свои ряды еще 40-50 независимых кандидатов, победивших в своих мажоритарных округах, то новый президент может получить и вовсе конституционное большинство в Раде.

«Как правило, мажоритарщики и самовыдвиженцы сами тяготеют к правящим политическим силам. Если похожий механизм сработает и на этот раз, то в распоряжении Зеленского окажется 300 мандатов — то самое конституционное большинство, — считает Рудяков. — Однако однозначным благом назвать это нельзя. Да, с одной стороны, команда Зеленского заявляет такие шаги, которые отвечают чаяниям большинства населения страны. С другой — за последние два месяца они сделали ряд заявлений, которые говорят о том, что было бы лучше, если бы в стране был хоть какой-то политический баланс. Если конституционное большинство начнет штамповать законы в своих интересах, то у нас за год может измениться все внутреннее устройство государства и вся система управления им».

По мнению Рудякова, в новом парламенте будет огромное провластное большинство и небольшое, но крикливое патриотическое меньшинство во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.