МИД РФ назвал «голосованием надежды» прошедшие на Украине выборы в Раду

Москва, 22 июля. Прошедшие на Украине внеочередные выборы в Верховную раду можно назвать «голосованием надежды», считают в министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве России оценили предварительные итоги выборов в Раду. Дипломаты отметили, что убедительную победу на них одерживает партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Весомый результат продемонстрировала «Оппозиционная платформа – За жизнь», выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией», — констатировали в МИД РФ.

В Москве добавили, что украинцы оставили без особого внимания националистические силы и партию бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент, — подчеркнули в министерстве иностранных дел России. — Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды».

По последним данным, выборы прошли без серьезных нарушений, однако окончательное решение по этому вопросу примут иностранные наблюдатели.

«К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации, — добавили российские дипломаты. — Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка трех миллионов украинских граждан, находящихся в нашей стране».

В МИД РФ выразили надежду, что новый состав парламента «мудро использует в мирных целях» кредит доверия от украинского народа. Российские дипломаты отметили, что украинские дипломаты должны работать на благо всего населения их страны.

«Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам», — заключили в Москве.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, кто будет назначать премьера Украины.