Asus показала самый мощный в мире смартфон

Москва, 22 июля. Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.

Новинка получила 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей, а его быстродействие обеспечивает процессор Snapdragon 855 Plus и 12 гигабайт оперативной памяти. Гаджет также будет иметь собственный геймпад и док-станцию с дополнительным аккумулятором.

Дата начала продаж будет объявлена 23 июля во время презентации китайской компании Tencent. Предполагается, что смартфон поступит на прилавки магазинов в сентябре этого года, а его цена составит 900 долларов, сообщает The Verge.

Отметим, что новому продукту Asus после релиза придется иметь дело с серьезным конкурентом. Китайская фирма Xiaomi на прошлой неделе анонсировала выпуск нового игрового смартфона Black Shark 2 Pro. Как и ROG Phone II телефон получит процессор Snapdragon 855 Plus. Таким образом, Black Shark 2 Pro вполне может посоперничать с телефоном Asus в плане производительности.