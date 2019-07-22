Одесский таксист назвал фашисткой журналистку телеканала Порошенко

Одесса, 22 июля. Украинская журналистка Янина Соколова рассказала о скандале с одесским таксистом, поводом для которого стал украинский язык. Об этом она рассказала в ходе онлайн-эфира на своем канале в YouTube.

По ее словам, инцидент произошел во время поездки на такси в Одессе. Соколова попыталась поговорить с водителем такси на украинском языке. Мужчина долгое время не реагировал на попытки Соколовой завести разговор, однако в конечном итоге прервал молчание.

«Он сначала молчал, а потом сказал: «Шо, фашисты, настрадались мы из-за вас?! Теперь будет у нас реванш!», — пояснила Соколова.

В свою очередь журналистка продолжила говорить на украинском языке и попыталась объяснить таксисту, «кто на самом деле является фашистом». Однако таксист отказался общаться на украинском языке и предложил продолжить беседу на русском.

«Говорите, пожалуйста, на том языке, на котором привык говорить народ в этом городе», – ответил таксист Соколовой.

Янина Соколова родилась в 1984 году в Запорожье. Начинала карьеру журналиста на запорожском телевидении в качестве ведущего прогноза погоды. Работала моделью, играла в театре и кино, вела передачи на телеканалах «ТЕТ» и «Интер», снималась в российских сериалах. Позднее начала работать на «5 канале», который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. С 2018 года ведет авторский YouTube-блог «Вечер с Яниной Соколовой». В своем блоге Соклова разбирает новостные сюжеты с российских телеканалов. Сама журналистка утверждает, что таким образом она «троллит Россию и россиян». Канал Соколовой в YouTube неоднократно блокировался из-за жалоб о разжигании ненависти и вражды.