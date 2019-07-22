Лавров и Чавушоглу обсудили формирование конституционного комитета Сирии

Москва, 22 июля. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора подтвердили заинтересованность в скорейшем формировании конституционного комитета Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Как уточнили в МИД РФ, беседа состоялась по инициативе Анкары. Стороны в ходе разговора обменялись мнениями о текущем состоянии процесса политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, дипломаты обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации. Лавров и Чавушоглу отметили важность координации усилий по борьбе с терроризмом в целях меморандума, подписанного 17 сентября прошлого года по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министры во время телефонных переговоров также коснулись тем двустороннего сотрудничества.

Напомним, о важности создания органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Гейр Педерсен. В ООН отмечали необходимость включить в состав комиссии представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных. Провинция Идлиб остается территорией, на которой по-прежнему находятся незаконные вооруженные бандформирования.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.