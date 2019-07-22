Новая российская вакцина от гриппа появится на рынке в августе

Москва, 22 июля. Новая российская вакцина от гриппа, включающая четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, появится на отечественном рынке уже в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Совместное предприятие «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и Marathon Group — завод «Форт» — начинает производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри», — говорится в сообщении.

Представители корпорации указали, что препарат успешно прошел регистрацию в министерстве здравоохранения России. Специалисты заверили, что вакцина будет более эффективно справляться с инфекцией, она безопасна и существенно снижает риск заболеваемости. Кроме того, препарат способствует формированию стойкого иммунитета, о чем свидетельствуют результаты клинических испытаний.

«Вакцина соответствует всем рекомендациям ВОЗ и мировым фармацевтическим трендам, это первый российский препарат такого состава для профилактики гриппа», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения разработала новую стратегию борьбы с гриппом, цель которой заключается в том, чтобы предотвратить сезонные вспышки заболевания. Как подчеркнули специалисты, превентивные меры для человека обязательны, в большей степени это касается людей, которым после болезни грозят осложнения, и медработникам. ВОЗ призывает государства разработать национальные программы и усовершенствовать методы диагностики заболевания.

В январе сообщалось, что в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. В структуре положительных находок 35% составляли вирусы гриппа AH1N1 пандемического варианта 2009 года и 27% — вирусы гриппа AH3N2.

Ранее Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола. Препарат презентовали на международной конференции по вопросам вакцинации против болезни, которая прошла с 28 по 29 июня в Демократической Республике Конго.