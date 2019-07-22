Вице-спикер Госдумы предложил разрешить продажу пива на стадионах

Москва, 22 июля. В Государственную думу России внесен законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступают вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев. Они предлагают разрешить продажу пива во время официальных соревнований по футболу на российских стадионах. Исключением предлагается сделать детско-юношеские соревнования.

«Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившим договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу», — говорится в тексте законопроекта.

Средства, полученные от продажи пива на стадионах, организаторы должны направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, замечают авторы документа.

Ранее Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Этот шаг позволит смягчить ограничения на его розничную торговлю. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко резко раскритиковал эту идею.