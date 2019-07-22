Главные новости 22 июля

Пользователи Сети высмеяли плачевное состояние ракетного крейсера «Украина». Пользователи Сети высмеяли состояние крейсера «Украина».

Трое украинских военных утонули во время проходивших под руководством инструкторов из НАТО учений. Трое украинских военных утонули на учениях под руководством инструкторов НАТО.

Украинский экс-дипломат Олег Волошин рассказал об опасности для политической силы президента страны Владимира Зеленского. Украинский экс-дипломат предупредил о «могиле» для Зеленского.

Экс-участник Comedy Club Дмитрий Хрусталев и участница проекта «Хочу в «ВИА Гру» Мария Гончарук тайно поженились. Хрусталев и его возлюбленная тайно поженились.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования супруге скончавшегося генерального директора МАГАТЭ. Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ.

Российские диетологи рассказали о том, какие ягоды наиболее полезны для человека и с какими продуктами их лучше сочетать. Диетологи предупредили о вреде крыжовника.

Сладкая газированная вода может быть опаснее, чем предполагалось. По словам медиков, она способна разрушать кости изнутри. Медики назвали разрушающий кости изнутри напиток.

Мать певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актера Бредли Купера с моделью Ириной Шейк. Мама Леди Гаги оправдала дочь в истории с Купером и Шейк.

Редкое фото беременной певицы Жанны Фриске с сестрой Натальей появилось на фанатской странице сына покойной звезды в Instagram. В Сети появилось редкое фото беременной Фриске с сестрой.

Журналист «Апострофа» обратился в Службу безопасности Украины из-за трансляции передачи Владимира Соловьева. Украинский журналист пожаловался в СБУ на показ передачи Соловьева в центре Киева.