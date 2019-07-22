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Соловьев посоветовал Зеленскому бояться своих желаний

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Соловьев посоветовал Зеленскому бояться своих желаний

Москва, 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский теперь получил всю полноту власти, а значит, он наконец-то сможет действовать. Об этом в понедельник заявил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя предварительные итоги парламентских выборов на Украине.

«Зеленский получил почти абсолютную власть на Украине. Чего и хотел. Бойся своих желаний. Теперь начинаются рабочие будни. Теперь может и расширить люстрационный список, добавив туда всю команду Порошенко», — пишет он в Telegram.

Соловьев считает, Зеленскому необходимо поставить точку в громких коррупционных делах, сдвинуть с мертвой точки расследования политических убийств, а также воплотить в жизнь минские соглашения, пишет «Газета.ру».

Напомним, что накануне на Украине состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 24 партии и свыше 3,2 тыс. кандидатов. После подсчета 46% бюллетеней можно констатировать убедительную победу партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, которая заняла 130 мест по партийным спискам и еще 106 по мажоритарным округам. Таким образом, президентская партия может получить простое большинство в украинском парламенте и самостоятельно сформировать кабинет министров.Наблюдатели ОБСЕ в целом остались довольны выборами.

Отметим, что власть президента на Украине сильно ограничена парламентом. Без поддержки депутатов глава государства, в частности, не может сформировать правительство. Поэтому первым же делом после своей победы на президентских выборах Зеленский объявил о роспуске Рады, где большинство мест занимали сторонники экс-президента Петра Порошенко, и объявил о досрочных выборах.

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