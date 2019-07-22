«Динамо» не планирует увольнять Хохлова до паузы на матчи сборной

Москва, 22 июля. Московское «Динамо» не планирует увольнять главного тренера Дмитрия Хохлова. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей, который уточнил, что в клубе доверяют 43-летнему специалисту и пока не собираются с ним расставаться.

Как стало известно ФАН, в клубе планируют подвести промежуточные итоги работы тренера ближе к паузе на матчи сборных. В этот период и возможно осуществление перестановки на тренерском мостике, если команда не будет выполнять поставленную задачу.

При этом в клубе обеспокоены результатами и рассчитывают в ближайшее время подписать нападающего, который сможет решить проблемы команды в атаке.

По итогам двух первых туров команда набрала одно очко, сыграв вничью с «Арсеналом» 1:1 и уступив «Рубину» 0:1. В следующем матче бело-голубые примут «Урал», который по итогам стартовых матчей лидирует в таблице РПЛ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что полузащитником «Ахмата» Исмаэлом Силвой интересуется «Динамо». По словам источника, трансфер 24-летнего бразильца оценивается в 6 миллионов евро. При этом грозненский клуб не хочет расставаться с одним из лидеров команды.

Переход может состояться ближе к концу трансферного окна в том случае, если «Динамо» не найдет альтернативных вариантов укрепления состава.

Тем временем столичный «Спартак» согласовал с катарским «Аль-Гарафа» трансфер полузащитника Софьяна Ханни. Московский клуб получит за 28-летнего алжирца 7 миллионов евро.