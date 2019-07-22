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Шойгу обсудил с замглавы Совета министров Кубы безопасность в Карибском регионе

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Шойгу обсудил с замглавы Совета министров Кубы безопасность в Карибском регионе

Москва, 22 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом безопасность в Карибском регионе, сообщили в министерстве обороны России.

Шойгу встретился с Руисом в Москве. Собеседники обсудили актуальные вопросы международной повестки, в частности безопасность в Карибском регионе, а также темы, которые касаются двустороннего сотрудничества и его перспектив.

«Глава российского оборонного ведомства отметил важность российско-кубинского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», — констатировали представители Минобороны.

Шойгу обсудил с замглавы Совета министров Кубы безопасность в Карибском регионе

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что нахождение российских специалистов в Венесуэле не меняет региональный баланс сил.

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