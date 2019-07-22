Богданов обсудил с членом ПВС Судана заключенное с оппозицией соглашение

Москва, 22 июля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с членом Переходного военного совета (ПВС) Судана Салахэддином Абдель-Халиком. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По данным ведомства, в переговорах принял участие также посол Судана в Москве Надир Бабикер. Главной темой беседы дипломатов стало развитие событий в североафриканской стране в контексте соглашения, подписанного 15 июля между ПВС и гражданской оппозицией в лице «Сил за свободу и перемены» о формировании временных административных органов власти.

Российская сторона в ходе встречи выразила поддержку достигнутым между сторонами договоренностям. Как подчеркнули в МИД РФ, заключенное соглашение призвано ускорить стабилизацию ситуации в Судане.

«Подчеркивалась необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутрисуданские дела и решения внутриполитических разногласий на основе широкого национального диалога», — говорится в сообщении министерства.

Дипломаты также обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Хартума в различных областях.

Напомним, протесты против ухудшения условий жизни начались в Судане в прошлом году. Мирный характер акций всеми силами пытались сорвать провокаторы, проплаченные извне. В результате в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. От власти отстранили президента страны Омара аль-Башира, который затем был арестован. В стране был сформирован Переходный военный совет, объявивший о создании технократического правительства, которое будет руководить страной до всеобщих выборов, намеченных на 2020 год.

Политическое соглашение было подписано в суданской столице в присутствии африканских посредников. Заместитель председателя ПВС Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что ратификация документа является историческим моментом и открывает путь для новой эры взаимодействия.