Сенатор Цеков рассказал, как либеральная оппозиция преследует инакомыслящих журналистов

Москва, 22 июля. Член Совета Федерации Сергей Цеков сравнил прошедший в Москве митинг оппозиции с украинским майданом. По мнению парламентария, оппозиционеры пытаются провернуть в России «украинский сценарий».

Сенатор, комментируя отказ многим журналистам в аккредитации, заявил, что оппозиция, на каждом шагу заявляющая о своей «честности» и «открытости», в действительности не следует тем принципам, за которые якобы тщательно борется. По мнению чиновника, оппозиция будет допускать на свои мероприятия только тех, кто придерживается их позиции, для других же — вход закрыт.

«Надо всегда помнить, как организовывался майдан на Украине. Посмотрите, как сейчас преследуются там журналисты — никакой свободы слова. Такая вот идеология украинского нацизма. Тех, кто придерживается других взглядов, они преследуют и не допускают», — сказал Цеков в беседе с iReactor.

По мнению члена Совфеда, российское либеральное сообщество пытается повторить «украинский сценарий» и намеренно создает ситуации, чтобы в дальнейшем сделать шумиху.

«Вместо того, чтобы подавать документы и нормально регистрироваться в предвыборной кампании, осознанно допускает ошибки в оформлении документа, чтобы потом раздувать тот шум, что раздут на сегодняшний день. Все понятно. Ничего нового в их действиях нет», — пояснил российский чиновник.

Цеков убежден, что скандал, который оппозиционеры раздувают вокруг выборов в МГД, — заранее спланированная провокация.

Напомним, акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в подписных листах которых содержалось значительное количество бракованных подписей, прошла в субботу. Представители оппозиции требовали допустить их кандидатов на выборы, несмотря на допущенные нарушения.

Примечательно, что оппозиция заявляла о 20 тысячах участников, в действительности к ним присоединились только 12 тысяч человек. При этом либералы тщательно выбирали журналистов для освещения ситуации. Как оказалось, на мероприятие были допущены только лояльные к оппозиционерам представители прессы. К примеру, журналисту «Базы» Никите Могутину отказали в аккредитации.

Напомним, Мосгоризбирком, а затем окружная комиссия отказали в регистрации в качестве кандидатов ряду оппозиционеров, в том числе юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. Такое решение было принято в связи со значительным количеством недействительных подписей в подписных листах претендентов на депутатское кресло в МГД. Согласно закону, доля брака не должна превышать десяти процентов.