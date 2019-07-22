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Суд освободил подругу полковника Захарченко

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Суд освободил подругу полковника Захарченко

Москва, 22 июля. Мосгорсуд в понедельник принял решение освободить Ларису Марчукову, которая давала показания против полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Ларисы Марчуковой изменен, ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда», — пояснили ТАСС в Мосгорсуде.

Напомним, что 23 мая Останкинский суд Москвы приговорил Марчукову к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима за пособничество в хищении 350 млн рублей у клиента «Нота-банка». Женщина согласилась на сделку со следствием и дала показания против полковника Захарченко и других фигурантов хищения.

Следствие полагает, что Захарченко был знаком с сестрой Ларисы — Галиной Марчуковой, которая в то время была директором департамента финансового анализа «Нота-банка». Он  предупредил ее об обысках в финансовой организации и предложил взять на хранение часть похищенных денег. Сам полковник в июне был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 117 млн рублей.

Защита Захарченко уже обжаловала приговор, требуя оправдать своего клиента по всем пунктам. Адвокаты утверждают, что найденные в квартире Захарченко миллиарды принадлежат другому человеку, пишет НСН.

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