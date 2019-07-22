Финские СМИ рассказали, как Ельцин пытался продать Карелию за $15 млрд

Хельсинки, 22 июля. После распада СССР российское руководство обсуждало вариант возвращения Финляндии земель, которые были утрачены в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил бывший заместитель иностранных дел РСФСР Андрей Федоров в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По его словам, данный вопрос был поднят в июле 1991 года. Была сформирована специальная комиссия, в которую вошел Федоров, глава МИД РСФСР Андрей Козырев, а также советник Ельцина Геннадий Бурбулис. Комиссии было поручено составить список регионов, где могут усилиться экстремистские настроения в поддержку автономии.

В список вошла так называемая «Утраченная Карелия». Под этой формулировкой подразумевались территории, которые вошли в состав СССР после подписания в 1940 году Московского мирного договора между Москвой и Хельсинки. По словам Федорова, в этот список также вошли Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и часть границы с Китаем на реке Амур.

Кроме того, руководство РСФСР было обеспокоено отсутствием денежных средств в казне. Данное положение вещей заставило задуматься о продаже российских земель Финляндии за 15 миллиардов долларов.

По данным финской газеты, вопрос о возможной продаже Карелии обсуждался за закрытыми дверями, поэтому экс-президент Финляндии Мауно Койвисто и бывший глава МИД Пааво Вяюрюнен не знали о планах руководства РСФСР, передает «Царьград».

Федоров подчеркнул, что вопрос о продаже Карелии неоднократно обсуждался несколько лет. Однако в 1994 году от идеи «возвращения» карельских земель отказались, после чего данный вопрос был окончательно закрыт, передает «Утро».