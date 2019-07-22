Сирия, 22 июля. Несколько автомобилей «Тахрир аш-Шам» уничтожены в Хаме, в Латакии обстрелян кампус университета. Взрыв неизвестного происхождения в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям боевиков в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия протурецких радикалов в Алеппо.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): подбили танк сирийских военнослужащих на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла в Хаме несколько бронированных автомобилей.

Курды: взяли на себя ответственность за нападения на турецких военнослужащих в Алеппо.

Международная коалиция: проводят воздушную разведку на Средиземноморском побережье, включая побережье Латакии.

Провинция Латакия

Террористические группы обстреляли кампус университета Тишрин в раойне Ад-Датур с помощью системы залпового огня «Град», как сообщает местный источник в сети Twitter Rana Alasad. По информации источника, несколько снарядов упали на территории педагогического факультета университета. Жертв среди студентов или сотрудников университета не было, ущерб ограничился только незначительным повреждением здания.

Самолет ВВС США Poseidon 8А выполнил разведывательную миссию над Восточным Средиземноморьем у берегов Сирии, включая побережье Латакии, как сообщает Twitter-канал NDE.

Провинция Алеппо

Сообщается о гибели ребенка и ранении четырех человек в результате взрыва заминированного автомобиля в поселке Ахтарин, как передает Step News Agency. Второй взрыв прогремел в поселке Джерабулус - заминированный мотоцикл детонировал у обочины и ранил троих мирных жителей. Турецкая военная полиция обвиняет в организации теракта боевиков YPG. Следует отметить, что полиция и силы безопасности постоянно объявляют о демонтаже бомб с автомобилей и мотоциклов в районах своего контроля.

Правительственные силы, базирующиеся у военной академии, обстреливают позиции боевиков в районе поселка Кафр-Наха и Хан Аль-Асаль, как сообщает канал Halab Today TV. Подразделение САА, дислоцирующее у плотины Шоушейда открыли огонь их крупнокалиберной артиллерии по укрытиям боевиков в районе поселка Халса.

Автомобиль протурецкой военной полиции взорвался по дороге в город Аль-Баб, как сообщает курдский новостной портал Rojava Network. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Освободительные силы Африна» (одна из фракций курдских отрядов самообороны на севере Алеппо) взяил на себя ответснность за теракты на севере Алеппо. Группировка обнародовала заявление о своих операциях против турецкой армии. Согласно сообщению, курды провели три вылазки, в результате которых четверо солдат турецкой армии были убиты и пять других ранены, как сообщил новостной портал ANHA.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам радикалов в районе поселка Кафр-Набаль и Хиш, как передает новостной портал Step News Agency.

Сообщается о гибели трех человек и ранении нескольких в результате взрыва в одном из домов деревни Аль-Кастун вблизи города Джиср аш-Шугур, о чем также сообщил источник. Пока нет данных, была ли взрывчатка оставлена в доме боевиками, или в провинции снова начались междуусобные стычки различных группировок боевиков.

Провинция Хама

Сирийские военные также уничтожили две бронированные машины, принадлежавшие «Тахрир аш-Шам», когда боевики предприняли попытку проникновения на территории контроля САА у поселка Аль-Касабия, как сообщает портал Al Masdar.

Боевики «Фронта национального освобождения» (они же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») обстреляли ракетами военный аэропорт Хамы, как заявили на подконтрольном ей канале в сети Twitter @AlnasarArmy.

У поселка Шизар ракетный залп боевиков повредил танк T-72 САА, как сообщает агентство Step News Agency. Информации о гибели сирийских военнослужащих на северо-западном фронте не поступало. Ракета была выпущена с расстояния пяти километров. По словам военного источника агентства, противотанковая управляемая ракета подобного типа (ПТУР), которая была выпущена на видео, вероятно, является частью нового поколения ПТУР, которые боевики получили из Турции.